Zavedenie 500-eurových poukážok do praxe by nebolo také jednoduché: Takto to vidí odborník

Na Slovensku je zhruba milión poberateľov starobného dôchodku, ak by sa každý z nich dal zaočkovať a vízia ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o rozdaní 500-eurových poukážok by bola schválená, tak by išlo o polmiliardový trh, čo je pre obchodníkov veľmi atraktívne.

Do tohto systému by sa zapájali, avšak transakcia by nesmela byť drahšia ako bežné transakcie platobnou kartou. Možnosťou by bola aplikácia podobná tej, ktorá načítava COVID preukazy. V rozhovore pre TASR to povedal prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš. Aplikáciu by mohla vyvinúť aj štátna akciovka Slovensko IT, je však podľa neho otázne, aké efektívne to bude.

Na minulotýždňovej tlačovej konferencii Matoviča a predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) odznelo, že 500-eurové poukážky, ktoré by dostali seniori za to, že sa dajú zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, by mohli buď oni, alebo ktokoľvek z rodiny míňať cez QR kód, z ktorého by si prevádzkar mohol stiahnuť danú sumu peňazí.

"Ak by sme povedali, že transakcia by mala byť lacná, povedzme do dvoch percent, tak celé zavedenie takéhoto systému by malo stáť do desiatich miliónov eur. Tým mám na mysli všetkých obchodníkov, ktorí by na tomto pracovali. Čo mi pripadá, že na to veľmi pripravení nie sme," povedal Fitoš.

Vie si predstaviť, že by to mohlo fungovať tak, že by sa nepripájali pokladničné systémy, kde by to bolo veľmi drahé, ale že by existovali aplikácie, ako je to napríklad pri generovaní a načítavaní COVID preukazov. "To je možno riešiteľné, ale potom nastáva integračný problém: keď to načítate, niekde na pozadí by sa dôchodcovi mala odpočítať cena nákupu z jeho 500-eurového kreditu. To znamená, že potrebujete veľmi solídnu transakčnú evidenciu, povedal by som, že až na bankovej úrovni," skonštatoval Fitoš.

Na druhej strane treba nejako doručiť dotyčnému obchodníkovi prostriedky na jeho účet, čo znamená, že by aplikácia mala byť integrovaná napríklad na štátnu pokladnicu. "A mala by tam byť transparentne vytýčená cesta medzi nákupom, jeho uhradením zo štátnej pokladnice až po príjem prostriedkov na účet obchodníka. Myslím si, že podobné riešenie na strane kreditov a aj na strane príjmov sa v takejto podobe nebude dať zrealizovať do desiatich miliónov eur. Je teda otázne, ako efektívne to bude fungovať," uzavrel Fitoš.