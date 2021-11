Vraciate sa zo zahraničia na Slovensko? Nezabudnite na túto povinnosť!

Cestujúci zo zahraničia sú naďalej pri príchode na Slovensko povinní registrovať sa cez formulár eHranica.

Všetky neočkované osoby musia po príchode do krajiny povinne absolvovať karanténu. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Kompletne zaočkovaným platí prvá registrácia cez eHranicu nasledujúcich šesť mesiacov, nezaočkovaní sú povinní registrovať sa pri každom návrate zo zahraničia. V prípade nezaočkovaných pendlerov stačí registrácia raz mesačne. Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa nemusia registrovať.

V prípade, že bude mať karanténa u nezaočkovaných bezpríznakový priebeh, končí sa desiatym dňom. Možno ju ukončiť aj negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na piaty deň. Karanténa platí aj pre všetkých nezaočkovaných členov domácnosti, ktorí z nej nemajú výnimku. Pre pendlerov platí výnimka z karantény v prípade, že majú potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako sedem dní.

Pri príchode na Slovensko leteckou dopravou zároveň treba vyplniť formulár na webovej stránke www.mindop.sk/covid/. V prípade návratu z niektorých krajín je tiež potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky ochorenia COVID-19, je povinný ohlásiť to svojmu všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi.