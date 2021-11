Agresia na hraniciach Bieloruska s Poľskom: Varovné slová ministra zahraničných vecí Przydacza

Situácia na hraniciach medzi EÚ a Bieloruskom "zostáva nestabilná" a pokusy o ich ilegálne prekročenie sú "každý deň a každú noc," uviedol námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz.

Informoval o tom v piatok spravodajský portál Onet.pl, ktorý dodal, že o násilný prechod hraníc do Poľska sa v noci na piatok pokúsila skupina 217 "agresívnych cudzincov". Zranenia pri tom utrpel jeden príslušník poľských bezpečnostných zložiek.

Na poľských hraniciach "máme dočinenia s cynickou hrou autoritárskych režimov", povedal Przydacz. Nevylúčil, že "agresívne činy by sa mohli preniesť aj do iných krajín vrátane Ukrajiny".

Poľské médiá medzičasom v piatok zverejnili poľskou políciou sprístupnené videonahrávky z bezpečnostných kamier, ktoré zaznamenávajú agresívne správanie ľudí v centre pre migrantov v obci Wendrzyn. Ľudia zachytení na týchto nahrávkach sa správajú agresívne, hádžu predmety a ničia zariadenia. Polícii sa situáciu podarilo dostať pod kontrolu.

Onet.pl s odvolaním sa na letisko v Minsku informoval, že v piatok a sobotu spoločnosť Iraqi Airways organizuje ďalšie dva lety, ktorými sa migranti z Bieloruska môžu vrátiť do Iraku. Prvé lietadlo má priletieť do Minska v piatok o 21.45 h a po polnoci odlieta do Arbílu, hlavného mesta irackej autonómnej oblasti Kurdistan. Ďalšie lietadlo sa očakáva v Minsku v sobotu večer. Oba stroje sú lietadlá typu Boeing 747-700 a odvezú po 420 pasažierov.

Provizórnu ubytovňu pre migrantov, zriadenú bieloruskými úradmi pri bieloruskom pohraničnom meste Bruzhi, v piatok navštívil Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Vo svojom príhovore migrantov ubezpečil, že Bielorusi, vrátane neho samého, urobia všetko pre to, aby migrantom pomohli, "aj keď to bude zlé pre Poliakov, Lotyšov či niekoho iného".