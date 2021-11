Podnikatelia žiadajú, aby sa obchody pri uvoľňovaní otvárali ako prvé: Pádny argument

Obchody by sa po uvoľnení protiepidemických opatrení mali otvárať ako prvé. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), v reakcii na sprísnené prodipandemické opatrenia.

Obchodníci v rámci SAMO podľa neho vnímajú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a najmä čoraz viac nezvládnuteľnú situáciu v nemocniciach. Aj preto viacerí členovia sa snažia aspoň materiálne podporiť zdravotníkov, ktorí denne zachraňujú zdravie a životy ľudí.

"Rozumieme aj volaniu týchto ľudí po sprísnení opatrení, aby sa predišlo najhoršiemu, čo by v prípade kolapsu nemocníc nastalo. Pre nás je najdôležitejšie, aby sme sa poučili z opatrení v minulosti a následne postupne uvoľňovali niektoré opatrenia skôr. Napríklad obchody vo všeobecnosti by sa mali otvárať ako prvé, keďže celosvetové štatistiky ich označujú ako jedny z najbezpečnejších prevádzok," zdôraznil.

Zatvorenie týchto obchodov alebo regulácia až 25 štvorcových metrov (m2) na zákazníka, nemá preto podľa Krajčoviča dlhodobo zmysel a spolu s prvým uvoľňovaním by sa mali uvoľniť aj tieto opatrenia. V súvislosti so sprísnením vstupu do predajní s tzv. esenciálnym tovarom na 25 m2 na zákazníka, sa podľa neho už v súčasnosti tvoria rady pred obchodmi a spolu s ochladzovaním aj stúpa nervozita ľudí v rade. "Toto opatrenie sa preto môže ukázať aj ako kontraproduktívne, pretože v rámci predajní sa dodržujú prísne opatrenia, avšak vonku v rade nevieme garantovať, že sa opatrenia reálne dodržiavať budú," upozornil.

"Nehovoriac o riziku konfliktov, ktoré môžu vzniknúť v rámci dlhšieho čakania v chladnom počasí. Toto riziko priamo úmerne stúpa s dĺžkou trvania opatrení, pociťujeme ho už dnes, a preto by to malo byť jedno z prvých opatrení, ktoré sa zmení pri uvoľňovaní," doplnil. "Na druhej strane oceňujeme, že sme sa poučili z minulosti a vláda ani Úrad verejného zdravotníctva SR znovu nezaviedli seniorské hodiny, ktoré sa v minulosti ukázali ako neefektívne," dodal Krajčovič.