EÚ chce zjednodušiť pravidlá cestovania: Výhodu budú mať očkovaní!

Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla aktualizovať odporúčanie o nepodstatnom cestovaní z krajín mimo EÚ s cieľom zjednodušiť právny rámec a zohľadniť najnovší vývoj.

Prednosť budú mať zaočkovaní cestujúci.

Komisia odporúča členským štátom EÚ postupne sa otvárať aj osobám zaočkovaným vakcínami, ktoré sú na zozname Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), okrem otvárania svojich hraníc pre tých, ktorí sú zaočkovaní vakcínami schválenými EÚ. Pre všetkých cestujúcich, ktorí boli očkovaní vakcínami mimo zoznamu EÚ, sa bude vždy vyžadovať dôkaz o negatívnom PCR teste, rovnako aj pre cestujúcich, ktorí sa z ochorenia Covid-19 zotavili.

Zmena pre všetkých cestovateľov? Platnosť covidpasu v EÚ sa má skrátiť!

Aktualizácia zavádza lehotu deviatich mesiacov platnosti covidpasov po základnej očkovacej sérii. To zohľadňuje usmernenia týkajúce sa podávania posilňujúcej vakcíny po šiestich mesiacoch od ukončenia plného zaočkovania a poskytuje dodatočné trojmesačné obdobie, aby sa národné očkovacie kampane tomu mohli prispôsobiť. Komisia spresnila, že bude akceptovať očkovacie preukazy vydané po posilňovacej dávke vakcíny.

Vzhľadom na rastúcu mieru zaočkovanosti na celom svete EK od 1. marca 2022 navrhla zrušiť zoznam krajín, z ktorých môžu prísť do EÚ všetci cestujúci bez ohľadu na svoj stav zaočkovania. Tento návrh ešte posúdi Rada EÚ.

Súbežne s covidpasmi EK navrhla akt aktualizácií odporúčaní o voľnom pohybe v rámci EÚ. Znamená to, že členské štáty môžu aj naďalej prijímať cestujúcich zaočkovaných vakcínami schválenými EÚ. Od 10. januára 2022 môžu prijímať aj osoby zaočkované vakcínami povolenými WHO. Zaistí to jednoduchšie pravidlá v celej EÚ, čo zaočkovaným cestujúcim uľahčí plánovanie svojej cesty.

Osoby, ktoré nie sú zaočkované, ale prekonali infekciu (do 180 dní od jej prekonania), budú môcť od 10. januára 2022 vycestovať do EÚ na základe európskych covidpasov alebo národných osvedčení považovaných za ich ekvivalent.

Členské štáty by mali akceptovať osvedčenia o očkovaní a zotavení z krajín mimo eurobloku považované za rovnocenné s covidpasmi EÚ. V prípade krajín, v ktorých takáto rovnocennosť neexistuje, môžu členské štáty podľa svojich vlastných vnútroštátnych právnych predpisov akceptovať dôkazy o testovaní a očkovaní vydané tretími krajinami.

Deti vo veku od 6 do 17 rokov by mali mať možnosť cestovať do EÚ s negatívnym PCR testom vykonaným pred odchodom, aj keď nie sú zaočkované. Členské štáty môžu vyžadovať dodatočné testovanie po ich príchode, karanténu alebo samoizoláciu. Testy a očkovanie nie sú povinné pre deti mladšie ako šesť rokov.

Vzhľadom na očakávaný pokrok v očkovaní na celom svete EK navrhuje, aby bol od 1. marca 2022 zefektívnený prístup k nepodstatným vycestovaniam. Po novom to bude plne závisieť od stavu cestujúceho, a nie od krajiny, z ktorej odišiel. To znamená, že sa zruší súčasný zoznam okolo 20 krajín s povoleným nepodstatným vycestovaním a členské štáty EÚ povolia vstup len zaočkovaným osobám a tým, ktorí chorobu prekonali. Komisia stanovila marcový termín preto, aby tretie krajiny mali dosť času na zvýšenie miery zaočkovanosti.