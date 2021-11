Polícia klepla po prstoch partii úžerníkov: Ako zneužívali dlžníkov v osade

Z pokračovacieho zločinu úžery spáchaného formou spolupáchateľstva polícia obvinila štyroch ľudí zo Starej Ľubovne a obce Kolačkov.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako povedala, bolo zistené, že určité osoby zneužívajú tieseň, neskúsenosť, ale aj rozumovú slabosť iných a požičiavajú im peniaze.

"Išlo o ľudí zo sociálne slabších komunít, ktorí sa stávali dlžníkmi a po vyplatení sociálnych dávok museli týmto osobám v hrubom nepomere k zapožičaným finančným čiastkam, peniaze vrátiť. Výška mesačného úroku sa pohybovala okolo 40 percent. Polícia v Starej Ľubovni vykonala policajnú akciu, počas ktorej boli zadržané osoby podozrivé zo spáchania tejto protizákonnej činnosti. Išlo o 34-ročného muža a 33-ročnú ženu zo Starej Ľubovne – časti Podsadek a 46-ročného muža i 47-ročnú ženu z obce Kolačkov," uviedla Ligdayová.

Dvaja muži a dve ženy boli umiestnení do cely policajného zaistenia a obvinení zo spomenutého zločinu."Nezákonnú činnosť vykonávali už od roku 2019 a to prevažne v osade Kolačkov. Pri prehliadke obvinených osôb bolo zaistených viac ako 14.500 eur. Obvinení takto konali po dlhší čas a nezákonného konania sa dopúšťali na viacerých osobách," povedala Ligdayová s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených osôb do väzby.