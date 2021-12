Na Nivách zabudnete na zhon a užijete si pravú vianočnú atmosféru

Nivy prinášajú v čase adventu unikátnu výzdobu a atmosféru Vianoc. Už onedlho bude autobusová stanica v hlavnom meste, viac ako inokedy, o stretnutiach s priateľmi, rodinou, o cestovaní domov na sviatky. Nechajte sa aj vy uniesť čarom najkrajších sviatkov v roku. Toto sú Vianoce!

Vianočná atmosféra sa už nesie celým Nivy centrom. Nechýbajú vianočné stromčeky, hviezdy a ďalšie symboly Vianoc. Čakanie na autobus si môžete spríjemniť pokojne aj hraním na klavíri, ktorý je prepojený s osvetlením vianočného stromčeka. V priebehu 30 sekúnd tak premeníte svojím umením jeho jemné teplé osvetlenie na žiarivé a trblietavé. Vyskúšajte si ho aj vy, prekvapte svojich blízkych a zvítajte sa v čakárni autobusovej stanice naozaj originálne.

Unikátnu vianočnú výzdobu si na Nivách užijú aj tí najmenší. Pri návšteve Nív určite nevynechajte čarovný rozprávkový les na 1. podlaží. Pobyt v tejto zimnej krajine bude deti zaručene baviť. V domčeku na nich čakajú audio rozprávky, a keď sa prejdú snehom pomedzi brezy, rozozvučia rolničky a zmenia farbu vianočných svetielok.

Obdarujte seba a svojich blízkych

Aj v mobilnej aplikácii Ahoj Nivy! sa zvianočnieva. Do konca roka dostanete za každú návštevu Nivy centra až dvojnásobok bodov. Urobte radosť sebe alebo svojim blízkym a vymeňte vyzbierané body za okamžité odmeny či zľavy vo svojich obľúbených prevádzkach na Nivách.

Nivy centrum od svojho otvorenia neustále rozširuje ponuku obchodov a služieb. Od konca septembra, kedy privítalo svojich prvých návštevníkov, pribudlo na Nivách už viacero zvučných mien. Z tých najnovších prírastkov stojí určite za zmienku dvojpodlažná predajňa Peek&Cloppenburg, Lindex, Humanic so svojou rozšírenou ponukou pre deti a nadmernými veľkosťami, predajňa RITUALS, ktorá okrem kozmetiky ponúka aj produkty pre domácnosť, či raj pre najmenších návštevníkov Nív - hračkárstvo AllToys.

V napredovaní nezaostáva ani Tržnica Nivy, ktorá postupne rozširuje svoju gastro ponuku. Od štvrtka do nedele v čase medzi 10:00 a 19:00 hod. prichádzajú na Nivy trhovníci so svojimi svedomito vyberanými produktmi, aby ste si odniesli domov naozaj len to, čo skutočne stojí za to. Tržnica Nivy nedávno predstavila vo svojej ponuke aj zopár nováčikov – chrumkavé vietnamské Bahn-mi-ba bagety, pestrofarebné havajské POKÉ bistro či kaviareň Cafe Ria s úžasnou atmosférou plnou vôní a chutí.

Tržnica Nivy nielen chutí, ale aj prekvitá. Vo Flowers Drive by LaskyKvet viažu dokonalé kytice v netradičných kombináciách, no nájdete u nich aj adventné vence, ozdoby a iné dekorácie od výmyslu sveta. Na Nivách si na svoje prídu aj milovníci ručne vyrábaných, dizajnových či remeselných výrobkov. Od 15. do 23. decembra budú v ponuke slovenské hand-made drobnosti od SAShE (v závislosti od aktuálnej epidemickej situácie).

Tip: Darujte celé Nivy

Neviete, čo kúpiť tento rok pod stromček? Nech si vaši blízki vyberú vianočný darček sami! S darčekovou kartou Nivy si môžu kúpiť to, čo sa im skutočne páči. Darčekové karty kúpite priamo na Nivách a dajú sa použiť na kúpu produktov aj služieb v prevádzkach obchodného centra. Skvelý nápad, čo poviete?

Sledujte nás na nivy.com alebo na facebookej stránke Nivy.