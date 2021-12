Developer, ktorý počúva ľudí? Aj to sa dá!

Tváre developerov majú rôzne podoby a mnohí ľudia sú už voči tomuto pomenovaniu priam skeptickí. Nečudo, veď obce sú neraz v rukách nezodpovedných staviteľov, ktorí nedbajú na nároky a potreby pôvodných obyvateľov lokality.

Výstavba s plánom

Vo Vištuku sa chystá nová výstavba v lokalite nad jazerom a tu developer zvolil iný spôsob, odlišný tomu, s ktorým mnohí ľudia na Slovensku prišli do kontaktu. Developer sa rozhodol Vištučanov vypočuť a priamo zapojiť do procesu prípravy projektu. Vištuku, ktorý ako jedna z 9% obcí Bratislavského samosprávneho kraja ešte stále nemá kanalizáciu, chce pomôcť nielen s jej zavedením, ale súčasným aj budúcim obyvateľom Vištuka ponúknuť ďalšiu občiansku vybavenosť v podobe škôlky, školy, senior centra či nákupnej zóny. Obci, ktorá už teraz čelí odlivu mladých ľudí do okolitých lokalít, ktoré sa dlhodobo aktívne rozvíjajú, môže tento krok značne pomôcť.

„Určite nechceme stavať nepremyslene, bez koncepcie, ale vytvoriť plnohodnotný sídelný útvar s vybavenosťou, ktorá bude slúžiť všetkým,“ hovorí spolumajiteľ spoločnosti ATOPS Development Vištuk, Jozef Janík. „Aktívne sme preto komunikovali nielen s poslancami, ale aj s predstaviteľmi miestnych komunít a v neposlednom rade s bežnými obyvateľmi. Pýtali sme sa ich, čo by v obci privítali, čo im chýba a budeme sa snažiť ich požiadavkám v čo najvyššej možnej miere vyhovieť,“ dodáva Jozef Janík. Aby developer čo najlepšie navnímal život v obci, aktívne sa zúčastňoval aj miestnych kultúrnych akcií, kde pozorne počúval, vysvetľoval a snažil sa zodpovedať na všetky zvedavé otázky Vištučanov.

Developer, ktorý počúva

Dôkazom o úspešnej obojstrannej komunikácii je aj nedávna úprava investičného zámeru. Na základe požiadaviek Vištučanov sa developer projekt s pôvodne plánovanou rozlohou 70 hektárov rozhodol upraviť tak, aby obyvateľom čo najviac vyhovoval. Výstavbu zmenšil približne o polovicu, pričom sľúbené benefity pre obec zachoval. V novom projekte Zlatá Réva by tak okrem spomínanej nákupnej zóny, školy, škôlky či centra pre seniorov malo vyrásť aj námestie s reštauráciami, kaviarňami a službami pre obyvateľov, nová cyklotrasa či náučný chodník a tiež nová cestná komunikácia, ktorá projekt prepojí priamo na modranskú cestu. Značne odľahčí premávku cez samotný Vištuk a zabráni tak nadmernému hluku v obci.

S dôrazom na zachovanie prírodného bohatstva

Developer myslí aj na to, aby projekt prirodzene zapadol do už existujúceho prostredia. Do prípravy preto už od začiatku zapojil odborníkov na rôzne oblasti – od územného plánovania cez dopravu až po ekológiu, flóru a faunu.

„Chceme vytvoriť zelené koridory, vysadiť tisícky drevín a rastlín a nájsť čo najlepšie riešenia, ktoré budú prirodzenému pohybu živočíchov brániť čo najmenej. Aj náš záujem je, aby potenciálni kupci nehnuteľností vnímali krásnu prírodu v okolí vodnej plochy a Vištuka samotného,“ hovorí Jozef Janík o prístupe developera k prírode. Dokonca, aby už v procese plánovania bolo k prírode a ekológii pristupované s tou najvyššou vážnosťou, zriadil tzv. Zelenú komisiu zloženú z odborníkov, ale aj ľudí z radov občanov a miestnych poslancov, ktorá bude na celý proces nielen dohliadať, ale projekt aj tvoriť a navrhovať a spolu s investorom vytvárať.

Moderný prístup k developmentu

Developerská skupina ATOPS Development je známa tým, že sa jej realizované projekty verne podobajú na svoje vizualizácie a vo svojom portfóliu má už viacero úspešných projektov. V Kostolišti neďaleko Malaciek vyrástla Nová Alej Martina Benku a v Kvetoslavove v rámci projektu Nová Tulipa developer buduje aj materskú škôlku. Spôsob, akým pristupuje k výstavbe, tak môže byť inšpiráciou aj pre ďalších developerov.