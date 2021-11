Zachraňujú životy bez bielych plášťov a pomáhajú aj počas pandémie

Aký je príbeh a úloha antigénových testov? Mnohí rodičia, pacienti či seniori z domovov dôchodcov sa na ne v ostatných týždňoch opäť spoliehajú.

Nedávno bola na Slovensko dodaná ďalšia veľká dodávka samotestov. Mnohí však ani netušia, aké postavenie a históriu má spoločnosť, ktorá samotesty na Slovensko dodala. A stretol sa s ňou takmer každý. Spoločnosť je takmer 40 rokov súčasťou príbehov o záchrane životov. Zoznámte sa so Siemens Healthineers Slovensko.

Kľúčový líder v oblasti medicínskej technológie

V slovenskom či celosvetovom zdravotníctve ide o významného hráča, inovátora a tend-settera. Spoločnosť Siemens Healthineers po celom svete už viac ako 170 rokov udáva trendy v oblasti diagnostických zdravotníckych prístrojov. Je kľúčovým lídrom v oblasti výroby medicínskej diagnostickej technológie a zariadení pre laboratórnu diagnostiku. Veľmi promptne zareagovala aj pri výzvach spojených s pandémiou COVID-19. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúkla riešenia v podobe širokej škály testov na odhalenie rôznych variantov tohto ochorenia. Ich portfólio pokrýva potreby na testovanie či stanovenie protilátok v laboratóriu, na mobilných odberových miestach a aj na samotestovanie pre širokú verejnosť. Práve aj antigénové testy CLINITEST prispeli k úspechu pri zdolaní prvej vlny pandémie. Aktuálne sa stretávame na Slovensku s ich verziou určenou pre samotestovanie. Vďaka svojej vysokej kvalite, rýchlej disponibilite výsledku, jednoduchosti a spoľahlivosti patria testy Siemens Healthineers k tomu najlepšiemu, čím trh momentálne disponuje.

Včasná a precízna diagnostika

Diagnostické prístroje Siemens Healthineers sa nachádzajú takmer v každej nemocnici či laboratóriu na Slovensku. Celkový počet inštalovaných zariadení dosahuje 1300. Pomáhajú nemocniciam zlepšovať zdravotnú starostlivosť, prispievajú k precíznej medicíne a včasnej diagnostike a naviac šetria aj náklady nemocníc. Ako pacienti ste sa s vysoko inovatívnymi prístupmi či špičkovými zariadeniami mohli stretnúť pri vyšetreniach MR, CT, röntgene či ultrazvuku, ale aj pri analýzach vzoriek odobratej krvi, moču a pod.

Zaujímavosťou je aj to, že spoločnosť má na Slovensku svoj početný tím takmer 500 IT špecialistov a programátorov. Práve títo odborníci neustále pracujú na vývoji softvérov a unikátnych technológií pre medicínske zariadenia využívané na celom svete.Vďaka nim je možné doslova zachraňovať životy, a to aj bez bielych plášťov.

MR vyšetrenie detí bez anestézie

Siemens Healthineers sa môže pochváliť napríklad aj najmodernejším MR prístrojom MAGNETOM Vida, ktorý je k dispozícii detským pacientom v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Ide o najvýkonnejší prístroj tohto typu, ktorý prináša presnejšiu diagnostiku či lepšiu kvalitu obrazu. Unikátna technológia poskytuje veľkú výhodu oproti doterajším štandardom predovšetkým v rýchlosti aj rozsahu vyšetrení. Navyše, je aj veľmi šetrná a MR vyšetrenie detských pacientov je vďaka nej možné bez nutnosti podania anestézie.

Významným posunom na poli magnetickej rezonancie je aj prístroj MAGNETOM Free.Max, ktorý je prínosný najmä pre pacientov s obezitou či klaustrofóbiou. K vyššiemu komfortu ich vyšetrení prispieva otvor so šírkou 80 cm, pričom ide o prvý prístroj s takýmto otvorom na globálnom trhu.

V Košiciach tvoria unikátne mobilné CT

Siemens Healthineers pred štyrmi rokmi začal v Košiciach vývoj výnimočného CT prístroja SOMATOM On.site. Je unikátny v tom, že je mobilný, čím značne mení prístup k vyšetreniu pacienta. Pacienti ležiaci napríklad na jednotke intenzívnej starostlivosti sú častokrát napojení na život monitorujúce prístroje a pri prevážaní na CT vyšetrenie je potrebné ich odpájať a zase pripájať. Vďaka mobilnému CT však pacient nemusí absolvovať prevoz, čím sa minimalizuje riziko vzniku nežiaducich udalostí spojených s prevozom. Práve tím košických IT-čkárov spoločnosti Siemens Healthineers zohral kľúčovú rolu pri vývoji a realizácii tohto inovatívneho diagnostického prístroja, ktorý sa začal úspešne využívať v praxi len nedávno.

Röntgeny či ultrazvuky svetovej úrovne

Kým v minulosti boli potrebné na vyšetrenie brucha či srdca 2-3 ultrazvukové prístroje, dnes vďaka neustálemu vývoju stačí jeden. Obrovský pokrok spravili slovenskí programátori Siemens Healthineers aj pri vývoji röntgenov. Neustále sa snažia zvyšovať komfort pacientov pri vyšetrení a vďaka umelej inteligencii aj znižovať dávku žiarenia. Spoločnosť vybudovala v Košiciach vývojové laboratórium pre RTG prístroje a úzko spolupracuje s rádiologickými špecialistami, aby pri vývoji zohľadňovala ich požiadavky a potreby.

Spolupráca s nemocnicami

Zdravotníctvo je oblasťou, na ktorú má pandémia najväčší dopad. Zdravotnícky personál čelí nielen obrovskému náporu práce, ale aj zníženým kapacitám vo vlastných radoch. Možnosť vzdialených prístupov pre diagnostiku pacientov a aj v oblasti servisných služieb je jedným z možných riešení. Softvérové riešenie syngo Virtual cockpit umožňuje v plnom rozsahu obsluhovať medicínske zariadenia na diaľku a poskytnúť aj takto pacientovi presnú diagnostiku. Prístup je možný z ktoréhokoľvek miesta na svete bez toho, aby museli medicínski špecialisti cestovať. Do tzv. kokpitu si napríklad „sadne“ špecialista v USA či Austrálii a na diaľku môže vyšetriť pacienta napríklad v nemocnici na Slovensku.

Avšak na to, aby lekári či špecialisti mohli poskytovať pacientom potrebnú starostlivosť, je potrebné, aby prístroje fungovali bezchybne. Aj v tejto oblasti ponúka Siemens Healthineers inovatívne riešenie. Špecialisti z vývojového centra vytvorili softvérové riešenie s názvom Smart Remote Services. Vďaka nemu vedia servisní špecialisti zabezpečiť rýchlu identifikáciu poruchových stavov a ich odstraňovanie na diaľku.

„Sme hrdí na to, že množstvo prístrojov, ktoré denne pomáhajú lekárom zachraňovať životy na Slovensku a po celom svete, nesie aj slovenskú programátorskú stopu. Aj vďaka ich odbornosti sa nám darí napĺňať našu víziu, ktorou je precízna medicína a väčší komfort pacienta s využitím najmodernejšej medicínskej technológie. Situácia, ktorú nastolila v zdravotníctve pandémia ochorenia COVID-19, je skúškou flexibility, vytrvalosti a odhodlania. Môžem konštatovať, že naša spoločnosť ju zvláda a snaží sa dodávkami kvalitných zariadení a poskytovaním komplexných služieb pomáhať a podporovať svojich zákazníkov – prevádzkovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ uvádza Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.