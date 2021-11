Naď hovorí, že alternatíva bez lockdownu neexistuje: Dočkajú sa očkovaní výnimiek?

Alternatíva bez tzv. lockdownu neexistuje, všetko ostatné je populizmus. Pred rokovaním vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Pred rokovaním vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Deklaroval, že na vláde bude hlasovať za návrh pandemických opatrení z dielne ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

"Ťažko hovoriť, čo vláda schváli, rokuje sa a rokovalo sa. Slovom dnešného dňa je zodpovednosť, respektíve zodpovednosť verzus populizmus. Verím, že zodpovednosť zvíťazí," podotkol Naď. Vie si predstaviť niektoré výnimky len pre zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Minister nevie, aká je posledná verzia opatrení.

O výnimkách pre očkovaných ľudí sa podľa šéfky rezortu spravodlivosti Márie Kolíkovej rozprávajú už dlho. Podotkla, že obmedzenie vstupu do niektorých zariadení po zistení stavu osoby je v súlade v ústavou. "Ak berieme do úvahy aj informácie zo Svetovej zdravotníckej organizácie, že ľudia, ktorí sú očkovaní, menej šíria vírus, tak je v poriadku, ak na to budeme objektívne prihliadať v rámci právnej úpravy," povedala Kolíková.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) pred rokovaním uviedol, že podporí akékoľvek opatrenia, ktoré budú chrániť zdravie, životy a minimalizovať ekonomické škody.