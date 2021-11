Evidujú veľký záujem: Očkovacie centrá v Trnavskom kraji otvoria už v piatok

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozšíri nadchádzajúce víkendové očkovanie v očkovacích centrách prvýkrát počas 3. vlny pandémie aj o piatok (26.11.), keď bude možnosť zaočkovať sa v Trnave, Galante a v Piešťanoch.

Počas soboty (27.11.) sa bude očkovať vo všetkých siedmich okresných mestách a v nedeľu (28.11.) v Trnave. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK. Dôvodom je narastajúci záujem o očkovanie, minulý týždeň sa zvýšil dvojnásobne. Na všetkých miestach budú mať registrovaní záujemcovia prednosť pred neregistrovanými.

V piatok sa bude podávať jednorazová vakcína Janssen v Trnave a v Piešťanoch v obchodnom dome (OD) Tesco a v Galante v Mestskej športovej hale, vždy od 9.00 do 16.00 h.

V sobotu budú otvorené dve veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC). V Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana, kde budú podávať vakcínu Pfizer/BioNTech od 8.00 do 12.30 h záujemcom od 12 rokov. Vakcínu Janssen pre záujemcov od 18 rokov tam budú podávať od 13.00 do 18.00 h. V Trnave na SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici budú od 8.00 do 12.30 h očkovať vakcínou Moderna záujemcov od 18 rokov, od 13.00 do 18.00 h vakcínou Pfizer/BioNTech záujemcov od 12 rokov.

Okrem toho v sobotu budú očkovacie centrá pre vakcínu Janssen otvorené v OD Tesco v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch a Senici, tiež v Mestskej športovej hale v Galante a na Základnej umeleckej škole v Skalici vždy od 9.00 do 16.00 h pre záujemcov od 18 rokov.

V nedeľu bude otvorené VKOC na SOŠ elektrotechnickej v Trnave. Podávať sa bude vakcína Janssen pre záujemcov od 18 rokov v čase od 8.00 do 14.00 h a Pfizer/BioNTech pre záujemcov od 12 rokov v čase od 14.30 do 18.00 h.

Registrácia je možná na https://vakcinacia.nczisk.sk. Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky, ktoré sú dostupné na https://bit.ly/3CtiRtJ. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny. Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier TTSK sú dostupné na https://zdravazupa.sk/korona/#ockovanie.

Okrem toho sa v týždni očkuje v zdravotníckych zariadeniach na území TTSK. Informácie sú na korona.gov.sk.