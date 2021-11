Komplikácie na ceste do Bratislavy: Tri nehody a neprejazdné úseky

Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa začína v stredu ráno opäť komplikovať. Vodiči hlásia viaceré kolóny, plynulosť dopravy obmedzuje aj niekoľko nehôd.

Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Nehodu dokumentujú na Moste Apollo smerom do Petržalky, blokovaný je ľavý jazdný pruh, vodiči musia počítať so zdržaním. Vodiči si v kolóne postoja aj na diaľnici D1 od nákupného centra na Ivanskej ceste po Prístavný most, zdržanie je 20 minút.

Nehodu hlásia aj na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, kde sa zrazili dve dodávky a auto. Úsek je momentálne neprejazdný. Zdržanie je hlásené minimálne na 30 minút. Nehodu dokumentujú aj v Moste pri Bratislave - Studenom, kde sa na križovatke zrazil kamión s dodávkou. Úsek je taktiež neprejazdný.