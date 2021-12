Mala ísť na prvé rande s mužom zo zoznamky: Omylom jej poslal hroznú správu! Faux pas, aké sa často nevidí

Prvé rande je vždy dosť o nervy. Táto žena však zažila nočnú moru, keď jej muž omylom poslal urážlivú správu.

Ako informuje portál The Sun, žena zdieľala snímku obrazovky textovej konverzácie pred rande, na ktoré mala ísť s mužom zo zoznamky. Meag zverejnila video na TikToku a ľudia v komentároch píšu, že muža by mali „zatknúť“ za toto faux pas. Fotky ukazujú, ako si dvojica dohaduje rande. „Nateraz sa stretneme tam. Je to v poriadku?" napísala Meag. Muž, s ktorým si písala, zavtipkoval. „Úplne rozumiem. Myslím, že musím dokázať, že ťa nezabijem." Ďalej sa však veci úplne pokazili.

Muž jej omylom poslal fotku, na ktorej je ona a napísal k nej „moje rande zajtra“, po čom nasledoval vysmiaty emotikon. K tomu dodal: „Nesmej sa. Je milá a vtipná, ale celkovo nič moc.“ Ľudia, ktorí ju sledujú, chceli vedieť viac. „Chcem vedieť, či sa z toho snažil dostať. Toľká drzosť," Napísal jeden jej sledovateľ. Na to Meag povedala, že sa ani nesnažil ospravedlniť. „Na druhý deň som mu napísala správu, že neprídem a on si tu správu len prečítal. Už nikdy viac neodpovedal," vysvetlila.

Video má už šesť miliónov videní a komentujúci nemohli uveriť, aký bol chlap drzý. Jeden z nich napísal: „Nerozumiem, vôbec nerozumiem. Si veľmi pekná a atraktívna.“ Ďalší dodal: „Na fotke vyzeráš tak dobre, že to nechápem???“