Boj proti klimatickej zmene myslia vážne! Nemci sa zaviazali mimoriadnymi sľubmi: S týmto skončia

Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) sa v utorok dohodli, že do koaličnej zmluvy zahrnú záväzok, že Nemecko do roku 2030 prestane využívať uhlie ako zdroj energie.

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.

SPD, FDP a Zelení pracujú na koaličnej dohode. Jej návrh by chceli predstaviť v stredu, uviedol jeden zo zdrojov. Klimatická politika je jednou z nasledovanejších oblastí v období, keď sa Nemecko začína orientovať na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, píše Reuters.

Táto trojica strán sa takisto dohodla, že do roku 2040 krajina prestane využívať ako zdroj energie zemný plyn. V novopostavených budovách má byť zakázané montovať plynové kúrenie. Takéto kúrenie bude v už stojacich budovách nahradené inými zdrojmi, píše Reuters s odvolaním sa na zdroje. Predaj áut so spaľovacím motorom nemecké koaličné strany plánujú ukončiť do roku 2035. SPD, FDP a Zelení sa dohodli aj na vytvorení ministerstva pre klímu, ktoré bude mať na starosti oblasti ako priemysel a energetická politika. Tie v súčasnosti spadajú do kompetencií ministerstva hospodárstva.

V prípade, že sa stranám podarí dosiahnuť koaličnú dohodu, líder SPD Olaf Scholz v decembri prevezme funkciu spolkového kancelára. Na čele vlády dovtedy zostáva odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová.