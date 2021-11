Klus prezradil, čo chce robiť Európska Únia v otázke covidpasov: Toto má v úmysle

Členské krajiny EÚ majú spoločnú vôľu nájsť riešenie pre platnosť covidpasov a umožniť voľný pohyb po Európe aj po tom, ako sa začalo očkovať posilňujúcou vakcínou proti ochoreniu COVID-19.

Uviedol to štátny tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus v utorok v Bruseli po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Rada ministrov otvorila diskusie o trvaní účinnosti vakcín proti COVID-19, potrebe podávania posilňujúcej dávky ako možnej podmienky zachovania slobody pohybu v rámci eurobloku a o platnosti covidpasov, ktoré by sa podľa niektorých návrhov po posilňujúcej vakcíne mohli vnímať ako covidpas plus.

Klus konštatoval, že všetky krajiny si uvedomujú, že po zavádzaní posilňujúcej dávky sú tie pravidlá, ktoré dnes platia, veľmi rozdielne a aj mätúce, pričom do veľkej miery obmedzujú slobodu voľného pohybu po EÚ. "Preto je tu vôľa nájsť európske riešenie a podľa možnosti nejaký kompromis, ktorým jasne dáme našim občanom najavo, že európske covidové certifikáty majú určitú platnosť a že s tou posilňovacou dávkou sa ich platnosť bude náležite predlžovať," vysvetlil.

Utorňajšie prvé rokovania na túto tému podľa jeho slov naznačili, že existuje vôľa na kompromis, ku ktorému by v tejto veci mali dospieť šéfovia vlád a štátov na decembrovom summite EÚ v Bruseli. Spresnil, že Rada ministrov pripravili pôdu pre to, aby kompromis bol možný, a v tejto veci sa budú ďalej činiť veľvyslanci členských krajín pri EÚ.

Klus na Rade ministrov nadhodil aj otázku toho, ako to bude v prípade vakcín, ktoré nie sú registrované Európskou agentúrou pre lieky (EMA), a ich miešaním s vakcínami, ktoré v EMA registrované sú.

"Konkrétne mám na mysli tých, ktorí dostali prvé dávky vakcíny Sputnik V a následne boli zaočkovaní Pfizerom alebo Modernou. Toto je citlivá téma, ku ktorej budeme ten kompromis hľadať určite dlhšie ako k platnosti covidových certifikátov," opísal situáciu.