Revolúcia v boji proti covidu-19? Európska agentúra pre lieky dostala žiadosť o schválenie lieku na koronavírus

Farmaceutická spoločnosť MSD požiadala Európsku agentúru pre lieky (EMA) o povolenie na uvedenie na trh pre liek Lagevrio (molnupiravir), ktorý je určený na liečbu pacientov s COVID-19.

Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

EMA už začala túto žiadosť vyhodnocovať. Rozhodnutie by mohlo byť známe do niekoľkých týždňov. "EMA posúdi prínosy a riziká lieku Lagevrio v skrátenom časovom horizonte a mohla by vydať stanovisko do (niekoľkých) týždňov, ak budú predložené dostatočne spoľahlivé a úplné údaje, ktoré preukážu účinnosť, bezpečnosť a kvalitu lieku," napísala v tlačovej správe Európska agentúra pre lieky. Takýto krátky časový rámec je podľa EMA možný len preto, že agentúra už priebežne preskúmala podstatnú časť údajov o lieku.

Lagevrio je tabletka na perorálne použitie, ktorá znižuje schopnosť vírusu SARS-CoV-2 množiť sa v ľudskom tele. Robí to tak, že počas replikácie zavádza zmeny (mutácie) do genetického materiálu (známeho ako RNA) vírusu SARS-CoV-2 spôsobom, ktorý zhoršuje schopnosť tohto vírusu množiť sa. Podľa AFP by tabletka mohla pacientom trpiacim COVID-19 ponúknuť jednoduchú domácu liečbu choroby.