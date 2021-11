Žena († 38) si dala zväčšiť zadok, náhle zomrela: Šokujúce odhalenie o tom, kto jej to urobil!

Ženu z Houstonu obvinili z neúmyselného zabitia pre vykonávanie nelicencovanej procedúry. Žene pichla do zadku silikónovú injekciu, ktorá ju mala zabiť.

Ako píše New York Post, 47-ročná Lisu Fernandez v utorok zatkli, pretože ju vinia zo smrti 38-ročnej Marji McClendonon zo St. Louis v štáte Missouri, ktorá zomrela niekoľko dní po stretnutí s Lisou vo svojom byte v roku 2018. Podľa súdnych dokumentov, „konzultantka pre krásu“ získala silikón nelegálnou cestou a následne ho nesprávne aplikovala pomocou injekčnej striekačky.

McClendonon mala bolesti a cítila sa zle už po prvom kole injekcií 24. apríla 2018. Nasledujúci deň sa vrátila a chcela, aby jej Fernandez vrátila peniaze. To Fernandez odmietla, a tak McClendonon aplikovala aj druhé kolo injekcií. To bolo však pre ňu veľmi bolestivé, a tak Fernandez musela prerušiť zákrok až niekoľkrát. McClendonon začala strácať dych a vykašliavať krv. Potom ju prijali na miestnu pohotovosť. Vrátila sa však do St. Louis skôr, ako lekári stihli dokončiť jej lekárske vyšetrenie. Čoskoro bola znovu prijatá do nemocnice v Missouri, kde 30. apríla 2018 zomrela.

Za oficiálnu príčinu smrti označili komplikácie silikónovej pľúcnej embólie. Na vyšetrovanie boli privolaní kriminalisti z oddelenia vrážd. Fernandez v utorok zadržali pre dopravný priestupok. Prokuratúra uviedla, že sa k prípadu priznala, keď bola vo väzbe. V stredu ráno sa postavila pred súd v okrese Harris v Texase, kde jej kauciu stanovili na 40-tisíc dolárov Asistentka okresného prokurátora okresu Harris uviedla, že sa domnieva, že môžu byť aj ďalšie obete jej činov, a vyzvala ich, aby sa prihlásili.