Naši vinári radia: Inšpirujte sa! Vianoce so slovenským vínom

K Vianociam neodmysliteľne patrí dobré jedlo a víno. Nechajte sa preto inšpirovať vínami zo slovenských vinárstiev Nichta, Ostrožovič, Pavelka, Chateau GRAND BARI a od someliéra WinePlanet.sk.

Doprajte si krásne chvíle a gurmánske pôžitky s vašimi blízkymi. Slovenskí vinári vám odporučia a poradia vína k tradičným slovenským vianočným špecialitám.

Všetky vína odporúčané v článku nájdete na WinePlanet.sk. Pozrieť vína a získať zľavový kód.

Vyberte si vianočný prípitok

Štedrovečerná večera začína slávnostným prípitkom. Rozkrojí sa jabĺčko a pripravia sa oplátky s medom a cesnakom, aby sme boli všetci zdraví a o rok sa opäť všetci stretli pri jednom stole. A k tomu si treba pripiť. Najlepšou voľbou je šumivé víno. Branislav Nichta z Víno Nichta odporúča: „Univerzálnym sviatočným spoločníkom, ktorý poteší nielen ako aperitív, je náš pestovateľský sekt Nichta z odrody Pesecká leánka. Tieto bublinky v prevedení extra dry boli vyrobené tradičnou metódou kvasenia vo fľaši. Svojím jemným perlením a krásnou citrusovo-kvetinovou arómou výborne doplní vianočnú atmosféru aj u vás doma.“

Ako prípitok navrhuje sekt aj Pavol Krištín zo Chateau GRAND BARI. „Ak si zvolíte unikátny sekt GRAND BARI brut, prekvapí vás nevšednou kombinovateľnosťou. Vďaka svojim vyšším kyselinkám sa hodí ku kapustnici a rovnako aj k hlavnému chodu – ku kaprovi alebo iným sladkovodným rybám.“

Pán Pavelka odporúča ako prípitok Sekt Pavelka Blanc de Blancs. „Toto jedinečné šumivé víno čakalo na svoju pravú chvíľu 18 mesiacov. Základ tohto cuvée tvorí jemné Chardonnay a ovocné tóny dotvárajú typické odrody Pinot blanc a Rizling rýnsky. Tento osviežujúci spoločník vám spríjemní výnimočné chvíle sviatkov a odmení vás svojou lahodnou chuťou.“ Vína nájdete na www.wineplanet.sk.

Víno nielen ku kaprovi so šalátom

Ryba patrí k Vianociam. Či už klasický kapor, pstruh, treska, zubáč alebo losos. Ku každému druhu ryby si môžete vybrať iné víno. Skvelým vianočným partnerom k smaženému kaprovi v trojobale môže byť tento rok svieži, ovocno-herbálny Sauvignon BIO 2019 z radu Reya Organica. Slovenský Sauvignon v bio kvalite si môžete otvoriť, i keď nie ste milovníkom kapra. Svoju univerzálnosť ukáže aj v spojení s grilovaným pstruhom alebo zubáčom.

Milan Pavelka z vinárstva Pavelka radí: „K samotnej večeri odporúčam podávať malokarpatský Rizling vlašský. Ľahké, suché a lahodné víno, ktoré pomôže stráviť rýchlejšie výdatnú večeru. K vysmážanému bravčovému rezňu so zemiakovo-zelerovo-jablkovým šalátom vyskúšajte náš Rizling rýnsky Special Selection 2019 z rady ON. Rizling s atraktívnou medovo-lipovou vôňou vás prekvapí svojou sviežou ovocno-minerálnou chuťou. Skvelá kombinácia.“

K rybím špecialitám sa zvyknú podávať ľahké, svieže biele vína. „Víno MÚZA je jedinečné spojenie Muškátu žltého a Zety a perfektne sa hodí k štedrovečernej rybe či voňavým perníkom. Keďže sa jedná o ľahké reduktívne víno, je ideálne ako vianočné potešenie na každý deň,“ dodáva Pavol Krištín zo Chateau GRAND BARI.

Pre Branislava Nichtu je víno súčasťou života a má počas sviatkov v rodine svoje nezastupiteľné miesto. „Počas vianočnej večere si tento rok vychutnáme aj minerálne Veltlínske zelené 2019 z vinohradu Baričky v Drženiciach, ktoré svojou kyselinkou doplní na orechoch pečeného kapra. Vianočný čas si nevieme predstaviť bez pohára vyzretého červeného vína. Tento rok medzi našich favoritov patrí mohutný Alibernet z ročníka 2017.“

Sladké víno k medovníkom i k Popoluške

Nechajte sa rozmaznávať celé sviatky. Vianoce sú najobľúbenejším obdobím roka nielen pre tých najmenších. Aspoň raz v roku si môžete užívať voľné chvíle so svojimi blízkymi a dopriať si sladké tradičné koláče od mamy či babky. Najznámejším slovenským vianočným pečivom je pravdepodobne to linecké. Alebo sú to vanilkové rožky či medovníky? Každá rodina má to svoje sladké tajomstvo.

„Cez Vianoce si doprajeme to najlepšie sebe aj svojim blízkym. Tokajský 5-putňový výber je označovaný ako víno kráľov, je neodmysliteľnou súčasťou nášho vianočného stola,“ hovorí vinár Jaroslav Ostrožovič z Tokaja. „Po naliatí tohto vína do pohára vám zavonia po orechoch v mede od starej mamy, sušených slivkách, hrozienkach a pečených jabĺčkach. Vianoce sa práve začali...“

Kúzlom Vianoc môže byť sladké ROYAL CUVÉE od Chateau GRAND BARI. „Kráľovské spojenie Furmintu, Lipoviny a Muškátu žltého z Tokaja si vás získa svojou chuťou jabĺčka pečeného v mede. Jeho kvalitu ocenili aj najprestížnejšie súťaže ako DANUBE WINE Challange, kde získalo zlatú medailu, alebo dokonca Víno Tirnavia, ktoré sa stalo šampiónom celej súťaže s 92,33 bodmi,“ túto sladkú bodku za štedrou večerou odporúča Pavol Krištín zo Chateau GRAND BARI.

Víno ako darček

Chceli by ste skvelý typ na darček? Pán Pavelka odporúča pre dvojice set vín z kolekcie ON a ONA. Darujte si navzájom víno. Fľaše sú odeté v darčekovom obale, takže s balením už nebudete mať žiadne starosti.

Pán Ostrožovič ako darček odporúča ich kufor Tokaj, v ktorom postupne objavíte vína vyrobené z tradičných tokajských odrôd. Drevená kazeta v tvare kufríka ukrýva všetky vzácne tokajské výbery, ktoré zreli v klasických tufových pivniciach. Exkluzívny darček pre milovníkov tokajských vín.

Darujte na Vianoce zážitok, ktorí si vaši známi zapamätajú. Vinárstvo Chateau GRAND BARI ponúka jedinečný darčekový poukaz k ubytovaniu priamo vo vinárstve v Tokaji. V rámci pobytu zažijete aj prehliadku vinárstva a degustáciu vín so someliérom.

Ak aj na Vianoce chcete jesť a piť zdravo, doprajte si jedinečnú kolekciu bio vín radu Reya Organica. Okrem spomínaného Sauvignonu je v ponuke z bielych vín Tramín červený. Čo sa týka červených vín, môžete ochutnať Rulandské modré, Cabernet Sauvignon a skvelé cuvée Rubino. Prajeme krásne Vianoce a na zdravie.

