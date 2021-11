V poľnohospodárstve chýbajú sezónni pracovníci: Vlčan chce povolať Ukrajincov aj Rómov

Nedostatok sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve by mala v nasledujúcich rokoch pomôcť vyriešiť imigrácia ľudí z Ukrajiny či Bieloruska, ale aj aktivizácia časti rómskeho obyvateľstva.

Na stretnutí zástupcov zeleninárstva a zemiakarstva, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva a špeciálnej rastlinnej výroby v Mojmírovciach v okrese Nitra to v utorok povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Podľa slov ministra je inštitút sezónnej práce „zakliata téma, ktorú opakovane otvoril na vláde a vždy to išlo do stratena“. Minister vidí dve riešenia tohto problému. Jedným je riadená imigrácia najmä z Ukrajiny či Bieloruska. „Hľadáme spôsoby, ako by sme ľudí z týchto krajín dostali nielen do poľnohospodárstva, ale aj iných sektorov. Uvidíme, či to bude riešenie aj pre sezónne zamestnávanie,“ povedal Vlčan.

Ďalším veľkým programom, ktorý by sa mal naštartovať v budúcom roku, je aktivácia časti rómskeho obyvateľstva. „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce do toho investovať zdroje, aby sa vedeli sezónni pracovníci regrutovať práve z tejto skupiny obyvateľstva,“ skonštatoval. Podľa Vlčana je ministerstvo pripravené nastaviť aj nové pravidlá pri rozdeľovaní peňazí z fondov tak, aby priniesli zvýšenie ekonomického výkonu agropotravinárskeho sektora na Slovensku.

„Nebránime sa zmene niektorých koncepčných dokumentov, len pri samotnej Intervenčnej stratégii Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027 máme už málo času a závažné zmeny robiť nebudeme. Sme však pripravení niektoré veci ešte upraviť,“ povedal minister. Pri samotných podporách sektorovej intervencie počíta rezort s podporou 27,5 milióna eur na ovocie a zeleninu, 11,5 milióna eur na vinohrady, zemiaky dostanú podporu priamo z prvého piliera 25 miliónov eur na päťročné obdobie.

Aktuálne má ministerstvo pripravené dve výzvy. Prvá s alokáciou 170 miliónov eur, určená pre agropotravinárov, by mala byť spustená do konca tohto roka. „Druhú výzvu už nestihneme spustiť do konca roka, mala by byť spustená v druhej polovici januára. No spustíme ju tak, že veľkú časť tovarov bude možné obstarávať na základe katalógov, aby ste sa vyhli verejnému obstarávaniu,“ povedal Vlčan. Pripravené sú aj dve menšie výzvy na podporu malých poľnohospodárov.