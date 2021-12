Ako sa starať o oči v chladnom období

V zimnom období sa vonku nepríjemne ochladí a vo vnútri sa zasa kúri. Kombinácia týchto faktorov často vedie k unaveným a suchým očiam. Poradíme vám, ako tomu zabrániť.

Pite veľa tekutín a doprajte si čerstvý vzduch

Vzduch vo vykurovaných miestnostiach je zvyčajne veľmi suchý, takže slzný film sa odparuje rýchlejšie. Pomáha pravidelné vetranie, ale ešte lepšie sú časté prechádzky na čerstvom vzduchu, aj keď je vonku hmlisté a studené počasie. Dostatočný príjem tekutín očiam tiež pomáha.

Vedomé žmurkanie

Koncentrovaná práca pred obrazovkou počítača znižuje frekvenciu žmurkania, znižuje sa tvorba slzného filmu, respektíve sa už neobnovuje, preto je dôležité počas práce na počítači vedome žmurkať.

Návšteva oftalmológa

Ak máte pretrvávajúce problémy so suchými očami, mali by ste navštíviť svojho obvodného očného lekára, ktorý vie posúdiť, prečo sú oči suché a nastaviť vám liečbu, ktorá vám pomôže tento problém vyriešiť.

Ideálny čas na laserovú operáciu očí

Už ste uvažovali nad laserovou operáciou očí, ale nie ste si istí, kedy je ten najlepší čas? V zásade je možné zákrok podstúpiť kedykoľvek v rámci celého roka. Počas horúcich mesiacov mnohí ľudia považujú kontaktné šošovky alebo okuliare za obzvlášť rušivé, napríklad pri plávaní alebo iných športových aktivitách. Iným zasa vadia okuliare najmä v zime, lebo sa im okuliare pri prechode z chladného do teplého prostredia rosia, alebo im zavadzajú, napríklad pri lyžovaní. Leto však nemusí byť pre niektorých ľudí najlepším časom na podstúpenie operačného zákroku. Je to preto, že niektorí ľudia môžu mať obzvlášť citlivé oči na svetlo počas prvých dní po operácii. Dá sa to však vyriešiť nosením kvalitných slnečných okuliarov s vysokou UV ochranou. Okrem toho je vzduch v lete často suchý vonku, ale aj vo vnútorných priestoroch, ktoré bývajú klimatizované. To môže tiež viesť k pocitu podráždenia očí.

Ideálnym obdobím na operácie je jar, jeseň a zima. V týchto mesiacoch slnečné lúče nie sú také silné. Slnečné okuliare poskytujú dostatočnú úľavu. V každom prípade laserová operácia očí môže byť vykonaná kedykoľvek počas roka za predpokladu, že vaše predoperačné vyšetrenia dopadli dobre. Je len na vás, ktorá sezóna je pre vás osobne najvhodnejšia. V očnej klinike iClinic vám radi poradia.

Mimoriadna zľava na operáciu očí

Laserová operácia očí je v očnej klinike iClinic teraz dostupnejšia ako kedykoľvek predtým. Vybrané operačné metódy teraz realizuje za mimoriadne zníženú cenu. Prvým tisíc záujemcom poskytne zľavu vo výške 1 000 eur, to znamená, že svojim pacientom tak prispeje na operáciu očí celkovou sumou až 1 milión eur. Podrobnosti k tejto mimoriadnej akcii nájdete na www.iclinic.sk.

Prečo si vybrať očnú kliniku iClinic

Očná klinika iClinic je dvojnásobným víťazom marketingového prieskumu spoločnosti ATOZ Marketing Services, s. r. o., s názvom Dôveryhodné značky, v ktorom si ju slovenskí spotrebitelia opätovne zvolili za najdôveryhodnejšiu značku v kategórii Očné kliniky. Ide o transparentný a nezávislý program, ktorý monitoruje a oceňuje značky prostredníctvom celoslovenského reprezentatívneho prieskumu. V ňom spotrebitelia vyjadrujú jednotlivým firmám svoju dôveru. Očná klinika iClinic je aj držiteľom certifikátu kvality TÜV. Patrí medzi najväčšie a najkomplexnejšie očné kliniky v SR, v ktorej pracujú kvalifikovaní odborníci, využívajúci najmodernejšie technológie súčasnosti. Ročne v nej zoperujú vyše 20 000 pacientov.