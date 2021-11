Matovič navrhuje zaviesť rekreačný a gastro bonus: Výhoda pre zaočkovaných!

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) chce zaviesť rekreačný a gastro bonus v hodnote 300 eur.

Mal by byť pre každého občana nad 60 rokov, ktorý sa od 1. júla do 12. decembra tohto roka zaočkoval alebo sa zaočkuje. Jeho cieľom je podpora domáceho cestovného ruchu. Uplatniteľný má byť počas roka 2022. Tento bonus bude môcť občan využiť počas budúceho roka a bude ho môcť preniesť na inú osobu.

„Dnes idem s týmto návrhom na koaličnú radu," povedal Matovič. Tvrdí, že o návrhu sa už s koaličnými partnermi rozprával. „Toto je spôsob, aby sme extrémnym spôsobom zrýchlili zaočkovanie medzi tými ľuďmi, ktorí sa zaočkovať ešte chcú, v tejto vekovej kategórii," povedal. Ak bola osoba nad 60 rokov zaočkovaná dvomi dávkami do začiatku júla tohto roka, títo ľudia získajú nárok na rekreačný a gastro bonus vtedy, ak sa zaočkujú aj treťou dávkou. Tí, ktorí sa podľa Matoviča zatiaľ nezaočkovali ani jednou dávkou, do 12. decembra by sa mali zaočkovať prvou dávkou, avšak čerpať bonus budú môcť v budúcom roku až potom, keď budú zaočkovaní tromi dávkami vakcíny.