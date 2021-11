Slovak Lines tvrdí, že prechod vodičov do Arrivy neblokuje: Ponúka pomoc

Bývalý regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Slovak Lines deklaruje, že neblokoval a ani neblokuje prechod svojich vodičov k novému dopravcovi, spoločnosti Arriva, ktorá od polovice novembra prevádzkuje prímestskú dopravu v kraji.

Vyhlásil to generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant s tým, že sú ochotní pomôcť Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK) riešiť problémy v regionálnej doprave, v ktorej od 15. novembra pre nedostatok vodičov dochádza k výpadku spojov.

"Kontaktovali by sme našich bývalých zamestnancov a zistili by sme, do akej miery a aké svoje kapacity vieme poskytnúť. Urobili by sme všetko pre to, aby bol výkon lepší ako ten súčasný. Nehovorím však, že by sme vedeli naplniť sto percent zákazky," priblížil jedno z ponúkaných riešení Labant. Priznáva, že predseda BSK Juraj Droba by musel ukončiť zmluvu s Arrivou a situáciu ďalej riešiť napríklad cez priame rokovacie konanie či cez interného dodávateľa.

To, že niekoľko dní nepremáva veľké množstvo spojov regionálnej dopravy v Bratislavskom kraji, podľa Labanta prekonalo akékoľvek predchádzajúce obavy z nástupu nového dopravcu. Neskoré zverejňovanie cestovných poriadkov, vodiči nepoznajúci trasy, preplnené autobusy či nefungujúce dopravné karty sú podľa jeho slov ďalším dôkazom regionálnej dopravy pred kolapsom.

Slovak Lines preto vyjadril ochotu ďalej rokovať aj s Arrivou. "Napriek počiatočnému záujmu o komplexnú spoluprácu došlo iba k čiastočnej dohode v podobe predaja lístkov na autobusovej stanici, 27 parkovacích miest a vonkajšieho umývania autobusov. Stále sme však pripravení rokovať a poskytnúť ďalšie zdroje," vyhlásil Labant.

Slovak Lines poukazuje aj na tender na regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, z ktorého vzišla Arriva ako víťaz. Bývalý dopravca o novú zmluvu s krajom bojoval spoločne s TD Transport SK ako Konzorcium Bratislava. "Rozdiel medzi ponukami víťazného uchádzača a nami bol 22 miliónov eur za desať rokov. Už teraz sa ukazuje, prečo bol rozdiel opodstatnený a víťazná ponuka nákladovo nerealizovateľná," povedal šéf Slovak Lines.

Predseda BSK Droba pred pár dňami vyhlásil, že návrat Slovak Lines nie je reálny. "Kraj nemá možnosť návratu k pôvodnému dopravcovi a neurobí to. Cesta nazad nie je možná. Ak vám niekto bude tvrdiť opak, nevie, o čom hovorí," povedal. Droba dal Arrive čas do konca tohto pracovného týždňa, aby situáciu do veľkej časti vyriešila. Nový dopravca deklaruje, že nedostatok vodičov vyrieši, napríklad aj náborom šoférov na Ukrajine či vysokým náborovým príspevkom. BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.