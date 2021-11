Povinné očkovanie tak ľahko neprejde: Budeme na Slovensku čeliť tvrdému lockdownu?!

Povinné očkovanie seniorov je alternatíva, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, hovorí poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (OĽANO).

Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) ani poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) by s ním nesúhlasili. V aktuálnej situácii preferujú skôr zavedenie tvrdého lockdownu. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Pčolinský zdôraznil, že negatívny postoj k povinnému očkovaniu majú aj koaličné strany SaS a Za ľudí. „Sme presvedčení, že radšej by sme teraz mali pristúpiť k tvrdému lockdownu," povedal za Sme rodina. Obmedzenia pre nezaočkovaných, ktoré platia od pondelka (22. 11.), podľa neho nevyriešia situáciu.

Beňová postoj k povinnému očkovaniu zmenila. "Na základe vlastnej skúsenosti si myslím, že to nie je správna cesta," uviedla s tým, že aj očkovaní sa môžu nakaziť. Krajiny s vyššou zaočkovanosťou ako Slovensko riešia podľa nej tiež problémy s opatreniami či lockdownami. Uvítala by, ak by pozitívne testovaní dostali informáciu, ako sa správať a liečiť.

Predstavený návrh daňovo-odvodovej reformy ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) je podľa Krúpu i Pčolinského iba štartom diskusie. "Materiál pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, všetci sa k tomu môžu vyjadriť, je dosť času na to, aby sme to učesali," povedal poslanec Sme rodina. Krúpa, ktorý je predsedom parlamentného brannobezpečnostného výboru, súhlasí, aby sa reforma zaplatila aj znížením výdavkov na obranu.

V súvislosti s predloženými reformami nemocníc a národných parkov Krúpa hovorí, že ide o nutné a potrebné zmeny, ktorých prijatie nemožno odsúvať. Poukázal pritom na financie z plánu obnovy určené na optimalizáciu nemocníc. „Sme za reformy, ale musia byť normálne odkomunikované a musia s tým súhlasiť samosprávy a ľudia, ktorých sa bytostne dotýkajú," zdôraznil Pčolinský.

Krúpa a Pčolinský pripustili, že zmena paragrafu 363 bude témou až na jar. Beňová poslancov požiadala, aby generálnemu prokurátorovi neobmedzovali kompetencie a jeho spochybňovaním neznižovali jeho kredibilitu v očiach verejnosti.

Beňová si myslí, že predseda Smeru-SD Robert Fico by v ďalších voľbách nemal kandidovať za prezidenta.