Nemeckého novinára zadržali na hraniciach: Prekvapí vás, o čo sa s migrantmi pokúšal

Mestský súd v chorvátskom meste Karlovec udelil v sobotu pokutu nemeckému novinárovi za to, že sa spolu so skupinou migrantov pokúsil o nelegálny prechod štátnych hraníc z Bosny a Hercegoviny do Chorvátska.

Informovala o tom agentúra HINA s odvolaním sa na miestnu políciu. Ôsmich cudzincov vrátane 44-ročného nemeckého novinára zadržala polícia pri pokuse o nelegálny vstup na chorvátske územie neďaleko mesta Cetingrad. Reportéra predviedli pred sudcu, ktorý mu za ilegálne prekročenie hraníc uložil pokutu vo výške 3600 kún (zhruba 480 eur). Súd zároveň zamietol obvinenia polície, že nemecký reportér migrantom pri nelegálnom prekračovaní hraníc pomáhal. Polícia uviedla, že sa voči tomuto rozhodnutiu odvolá. Medzi migrantmi boli aj štyria dospelí a tri maloleté osoby. Cudzinci po zadržaní uviedli, že v Chorvátsku požiadajú o udelenie medzinárodnej ochrany.