Tvrdé slová! Exminister zdravotníctva Krajčí kritizuje nové opatrenia, ako vníma otázku povinnej vakcinácie?

Opatrenia, ktoré majú platiť od pondelka (22. 11.), sú slabé.

Ich efektivita nemusí byť dostatočná. V prípade zavedenia povinného očkovania by vakcinácia celej populácie nebola vhodná. Uviedol to poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Strana Smer-SD povinné očkovanie odmieta.

"Opatrenia sú z môjho pohľadu trochu slabé, keďže neočkovaný môže ísť napríklad aj do obchodov s oblečením či obuvou. Mobilita sa príliš nezníži a efektivita opatrení nemusí byť dostatočná," skonštatoval Krajčí.

Pripomenul, že epidemická situácia je v krajine vážna a nemocnice sa zrejme kolapsu nevyhnú. "Buď budeme ochotní prijať tvrdé opatrenia, alebo budeme situáciu pozorovať a tá bude podobná humanitárnej katastrofe," upozornil Krajčí s tým, že ak krajina nezamedzí šíreniu koronavírusu, ohrozia sa aj prevádzky, keď zostane veľa chorých ľudí doma.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa Krajčího vyslovil pri úvahách o povinnom očkovaní pre seniorov odvážny názor. "Ak sa to pozrieme pragmaticky a mali by sme zaočkovaných ľudí nad 60 rokov, nemusíme pristupovať k obmedzeniam. Mladí sa nakaziť môžu, ale nekončia v nemocnici. Ak bude politická odvaha, som za povinné očkovanie, ale musíme presne stanoviť, kto sa na očkovaní zúčastniť nemôže, napríklad zo zdravotných dôvodov," uviedol Krajčí. Povinnú vakcináciu pre celú populáciu by neodporúčal.