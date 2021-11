Sťahujete brucho? Prestaňte s tým: Môže to škodiť vášmu zdraviu

Heather Jeffcoatová, ktorá takmer 20 rokov pracuje ako fyzioterapeutka, vášnivo rada pozoruje ľudí. "Všímam si, ako chodia. Všímam si, ako stoja. A hovorím si: 'Tento človek zviera zadok alebo vyzerá, že úporne sťahuje brušné svaly'," povedala denníku The Washington Post.

Tých, ktorí sa snažia - ľudovo povedané "sťahovať brucho" - je pomerne dosť, dodala s tým, že to v nej ihneď prebúdza jej fyzioterapeutické inštinkty: "Zaujímalo by ma, či ich bolí chrbát. Alebo či trpia dysfunkciou panvového dna." "Rozšírenosť tohto zvyku môžeme do značnej miery pripísať bežnému prístupu k fitness, ktorý sa až príliš zameriava na brušné svaly, a tiež spoločenským meradlám krásy zdôrazňujúcim ploché brucho," uviedla docentka katedry fyzioterapie Michiganskej univerzity Julie Wiebeová.

Sťahovanie brucha a udržiavanie brušných svalov napätých pri každodennej práci sa môže zdať neškodné, ale Wiebeová a ďalší odborníci tvrdia, že tento zvyk môže mať časom fyzické aj psychické následky. Okrem možného postihnutia svalov panvového dna, ktoré sa podieľajú na držaní tela, močení, stolici a sexe, by neustále sťahovanie brucha mohlo zmeniť napríklad aj spôsob dýchania. Termín "stiahnutie brucha" označuje stav, keď ľudia aktivujú hornú časť brušných svalov a držia ich dlhšiu dobu v stiahnutom stave, uviedla Sarah Hwangová, odborná asistentka fyzioterapie, rehabilitácie, pôrodníctva a gynekológie na Feinbergovej lekárskej fakulte Severozápadnej univerzity.

Pokiaľ sa človek snaží tieto svaly vytrénovať tak, aby boli neustále v aktívnom, stiahnutom stave, môže to ovplyvniť celý stred tela, vrátane svalov panvového dna, dodala Hwangová, ktorá podľa svojich slov rieši pravidelne problémy spojené s neustále napínanými brušnými svalmi u svojich pacientov a pacientok.

Keď si človek zvykne neustále sťahovať šikmé brušné svaly, môže tým preťažovať svaly panvového dna, čo môže spôsobiť také problémy, ako je inkontinencia, alebo ich ešte zhoršiť u ľudí, ktorí sú k nim náchylní, uviedla Heather Jeffcoateová. "Keď aktivujete tieto horné brušné svaly, zvýšite vnútrobrušný tlak," dodala. "Keď potom dôjde k niečomu, čím tento tlak ešte zosilní - ako je napríklad kašeľ, smiech alebo kýchnutie - svaly panvového dna sa s tým nedokážu vysporiadať a objaví sa inkontinencia."

Julie Wiebeová však varuje, že to nie sú jediné nepriaznivé vedľajšie účinky neustáleho sťahovania brucha. Po čase si môžete všimnúť, že je pre vás ťažšie sa nadýchnuť, alebo sa môže objaviť bolesť a stuhnutosť v dolnej časti chrbta a bedier. Stiahnuté svaly sú podľa nej tiež menej schopné reagovať, čo môže napríklad ovplyvniť schopnosť tela absorbovať nárazy pri takých aktivitách, ako je beh. "Nehovorím, aby ste už nikdy nezapájali brušné svaly," povedala Wiebeová. "Namiesto toho je dôležité pochopiť, že sú súčasťou funkčného celku, sú súčasťou tímovej hry a treba ich vhodne zapojiť do úlohy, ktorá pred vami stojí."

Podľa odborníkov však nie je vždy ľahké sa tohto zlozvyku zbaviť a naučiť sa uvoľniť svaly, najmä ak ste celé roky sťahovali brucho. "Postupom rokov sa vyvinuli ideály krásy, ktoré kladú dôraz na ploché brucho a vypracované brušné svaly, takže sa mnoho ľudí cíti s pevným bruchom sebavedomejšie," povedala Ann Kearneyová-Cookeová, psychologička zo Cincinnati, ktorá sa špecializuje na problematiku vnímania tela a potravy.