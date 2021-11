Takmer 100 migrantov sa už lepšieho života nedočká: Ich cesta do Európy sa skončila tragicky

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v sobotu oznámila, že začiatkom tohto týždňa sa v Stredozemnom mori severne od Líbye utopilo 75 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať na člne do Talianska.

Správu priniesla tlačová agentúra AP.

IOM patriaca pod OSN oznámila najnovšiu tragédiu v tvíte s tým, že informácie má od 15 preživších, ktorých zachránili rybári. Tí priviezli migrantov do prístavu Zuwára na severozápade Líbye. IOM zatiaľ neposkytla ďalšie podrobnosti.

V sobotu zároveň talianska pobrežná stráž zachránila vyše 420 migrantov, vrátane asi 40 maloletých, z člnov, ktoré sa dostali do ťažkostí v Stredozemnom mori.

Každý rok podnikajú nebezpečné plavby cez Stredozemné more do Európy tisíce migrantov a utečencov z Afriky, Blízkeho východu a južnej Ázie. Ich člny však bývajú preplnené a často nevhodné na takúto plavbu. V roku 2021 zatiaľ pri pokuse prekonať z Líbye a Tuniska centrálnu oblasť Stredozemného mora zahynulo vyše 1300 mužov, žien a detí, ktorí smerovali do Talianska a na Maltu, informovala IOM.