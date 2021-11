Obrovský protest proti opatreniam vo Viedni! Desaťtisíce ľudí sa zmobilizovali: Absurdné porovnávanie sa so Židmi

Tisíce protestujúcich pochodovali aj v chorvátskom Záhrebe a v Holandsku a okolo tisíc ľudí tiež v dánskej metropole Kodaň. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters.

Európa zápasí s novou vlnou nákazy koronavírusom a niekoľko krajín sprísnilo opatrenia proti jeho šíreniu, napríklad Rakúsko v piatok oznámilo plošný lockdown - najdrastickejší v západnej Európe za celé mesiace. V centre Viedne blízko sídla rakúskeho prezidenta sa v sobotu zhromaždili desaťtisíce ľudí, ktorí reagovali na výzvu krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Niesli pútače odsudzujúce "covidovú diktatúru" a "rozdeľovanie spoločnosti" na zaočkovaných a nezaočkovaných.

Demonštranti svojím pochodom narušili dopravu v celom centre Viedne a zatknutých bolo takmer desať osôb, za porušenie protipandemických opatrení a zákazu nacistických symbolov. Niektorí účastníci hádzali na policajtov fľaše.

Austria 🇦🇹 #Vienna #Wien Protesters clash with police at a rally against COVID restrictions. pic.twitter.com/1eYXVeiPyn

"Nie je normálne, že vláda nám upiera naše práva," povedala 42-ročná učiteľka Katarina Gierscherová, ktorá na toto zhromaždenie cestovala šesť hodín. Niektorí protestujúci mali na oblečení žltú hviezdu so slovom "nezaočkovaný" a mala pripomínať Dávidovu hviezdu, ktorú boli Židia nútení nosiť v druhej svetovej vojne počas nacistickej éry. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer nad tým vyjadril hnev a vo vyhlásení napísal, že je to "urážka miliónov obetí nacistickej diktatúry a ich rodín".

VIDEO: Tens of thousands of pro-democracy protesters on the streets of #Zurich🇨🇭 this afternoon. pic.twitter.com/uXfv0tIv1x #manifs20Novembre #Wien #Paris #Rotterdam #NoVaccineMandates #NoVaccinePassports