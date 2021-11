Vizitka pre Borisa Kollára: Slováci si vedia predstaviť koalíciu aj bez Sme rodina!

Najnovší prieskum verejnej mienky ukázal, ako by mohla vyzerať koalícia, ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend. Prieskum tiež ukázal, nakoľko sú slovenskí voliči spokojní so situáciou v koalícii pri presadzovaní reforiem.

Podľa najnovších preferencií by až 69,2 % Slovákov vedelo, koho by volili, pokiaľ by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ. Z opýtaných osôb 14,1 % uviedlo, že by sa volieb nezúčastnili vôbec a až 15,6 % respondentov nevedelo, komu by odovzdali svoj hlas. Voľby by podľa prieskumu vyhrala opozičná strana Petra Pellegriniho Hlas-SD, ktorá získala 18,5 %. Za ňou nasledujú už štandardne strana Sloboda a Solidarita s 13,6 % a opozičný SMER-SD s 13,0 %. Na štvrtom mieste stále zostáva najsilnejší vládny subjekt OĽaNO, ktorému by svoj hlas dalo 9,7 % respondentov. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s 8,7 % a bránami by tesne prešli aj hnutie Sme rodina (6,8 %), strana Republika (5,6 %) či dnes mimoparlamentné KDH (5,4 %). Najväčší prepad stále zaznamenáva koaličná strana Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou, a to iba 2,2 % hlasov. Druhá otázka v prieskume znela: „Mala by sa vládna koalícia v prípade blokovania reforiem rozlúčiť s hnutím Sme rodina ako koaličným partnerom?“ Určite áno odpovedalo 19,0 % opýtaných a skôr áno až 25,0 %. Za udržanie spolupráce hnutia Sme rodina v koalícii sa priklonilo viac ako 41 % opýtaných. Skôr nie uviedlo 27,1 % a určite nie 15,0 % Slovákov.