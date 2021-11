Premiér Heger a ministerka Kolíková pritvrdzujú: Vláda pripravuje pôdu na povinné očkovanie!

Je to tu! So zhoršujúcou sa situáciou spojenou s pandémiou COVID-19 sa otázka povinného očkovania skloňuje čoraz častejšie.

Najnovšie to potvrdil premiér Eduard Heger (45), podľa ktorého by to bola ideálna cesta, ako z pandémie von. Právne prekážky na zavedenie povinnosti vakcinácie si dalo ministerstvo spravodlivosti preveriť a výsledkom je, že na jej presadenie je potrebná už iba politická zhoda. Kto ju bude presadzovať v najväčšej miere?

Kým v krajinách aj s lepšou zaočkovanosťou sprísňujú opatrenia pre všetkých a zavádzajú povinné očkovanie, slovenskí politici pristupujú k obmedzeniam opatrne. Zavedenie povinného očkovania sa však skloňuje už niekoľko týždňov. Narazilo však na právny problém a na to, či by ho slovenská ústava povoľovala. „Faktom je aj, že ministerstvo spravodlivosti vypracovalo analýzu, z ktorej jasne vyplýva, že povinné očkovanie je z právneho hľadiska možné zaviesť,“ potvrdilo ministerstvo zdravotníctva pre Denník N. Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej je v tejto situácii ústavnoprávne hovoriť o zavedení povinného očkovania. „Pre mňa by toto bola ideálna cesta. Či už 65+, alebo 60+, podľa toho, ako odborníci rozhodnú. Ja si myslím, že už aj 50+ by bol ideálny diapazón,“ povedal Eduard Heger v relácii Sobotné dialógy s tým, že je na to potrebná legislatíva. Z koalície sa dlhší čas k danej téme negatívne stavajú strana SaS či hnutie Sme rodina. Svojimi slovami to potvrdil aj Boris Kollár. „Ale rovnako hovoríme, že očkovanie je cesta k ochrane zdravia,“ uviedol.