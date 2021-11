Čo sa stalo s monackou princeznou? Srdcervúci odkaz detí Charlene láme srdce!

Skončila na psychiatrii? Monacká princezná Charlene (43) najprv na desať mesiacov ušla od manžela a detí do Juhoafrickej republiky. Po návrate do Monaka ju už po niekoľkých hodinách museli hospitalizovať.

Počas osláv Národného dňa v Monaku v piatok mával poddaným z balkóna iba knieža Albert (63) s deťmi Jacquesom (6) a Gabriellou (6). Dvojčatá držali v rukách plagáty s odkazmi pre chýbajúcu mamičku. Albert v rozhovore pre magazín People potvrdil, že Charlene museli prijať do „liečebného zariadenia“ a ostane tam „najmenej niekoľko týždňov“. Vylúčil, že by išlo o covid alebo rakovinu, ale naznačil, že za hospitalizáciou sú problémy s mentálnym zdravím.

Charlene bola desať mesiacov preč od rodiny v Afrike a oficiálna verzia bola, že sa nemôže vrátiť, pretože si lieči chronický zápal. Minulý týždeň sa vrátila a podľa Alberta sa tesne po návrate zdalo všetko perfektné. Ale už po pár hodinách začalo byť jasné, že Charlene nie je v poriadku. Zvolal rodinnú radu s jej a so svojimi súrodencami a potom jeho manželku hospitalizovali. „Ona sa už rozhodla. Chceli sme len to, aby to potvrdila pred nami. Ona to tak chcela,“ vyhlásil. „Vedela, že najlepšie bude oddýchnuť si a mať ozajstnú liečbu. A nie v Monaku. Z dôvodov ochrany súkromia to muselo byť v zahraničí,“ povedal Albert. „Nezvládala oficiálne povinnosti, nezvládala život všeobecne a ani rodinný život. Trpela vyčerpaním, emocionálnym aj fyzickým,“ dodalo knieža. Dvojičky podľa neho vedia, že mama je veľmi unavená a nie je sama sebou. Pôjdu ju navštíviť hneď, ako to povolia lekári.