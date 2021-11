Hrabko si opäť otvoril ústa: Znovu sme si to pokazili! Žiadna reformná jeseň, ale covidová

Podobne ako minulý rok aj tohoročná jeseň podľa publicistu Juraja Hrabka postupne dospela k nevyhnutnosti výraznejšieho sprísňovania pandemických opatrení.

„Pokazili sme to a vôbec nás nečaká, pôvodne avizovaná, reformná jeseň, ale covidová jeseň. Vlastne už je tu,“ povedal Hrabko v diskusii na TASR TV. Zodpovednosť za vývoj podľa neho nesie vláda. Za mierne nádejný Hrabko pokladá vývoj zaočkovanosti, kde v posledných týždňoch badať nárast. Zlepšil by však podmienky očkovania, keďže ľudia často stoja v dlhých radoch.

Vláda podľa Hrabka prijala základný rámec pre sprísnenie opatrení, kľúčové však je definitívne znenie vyhlášok hlavného hygienika, ktoré určia konkrétne parametre dodržiavania opatrení. „Premiér avizoval povinnosť testovať zamestnávateľom, ale zatiaľ nikto presne nevie, ako to bude,“ poznamenal Hrabko s tým, že každá konkrétna forma takéhoto testovania prináša nový balík problémov.

Hoci oslavy 32. výročia Nežnej revolúcie sprevádzalo aj viacero protestných zhromaždení, podľa Hrabka prebehli v obvyklých intenciách. „Bol to opäť festival slobody. Každý mohol ísť kam chcel a povedať, čo chcel, bez nejakého zakazovania. Každý si mohol užiť slobodu, ktorú sme si zobrali od komunistov v roku 1989,“ pripomenul.

V predvečer sviatku opäť protestovali študenti, tentoraz proti pripravovanej novele vysokoškolského zákona. „Je nepríjemnosťou pre ministra školstva, že sa presne po 32 rokoch zopakoval protestný pochod študentov. A opäť za väčšie slobody, s tým rozdielom, že teraz študentov podporuje aj časť vedenia univerzít. Minister sa bude musieť rozhodnúť, či pôjde cestou dohody, alebo cestou sily v parlamente. To druhé by, samozrejme, nebolo dobre,“ konštatoval Hrabko.

Zdravotnícka reforma v parlamente postúpila do druhého čítania bez podpory hnutia Sme rodina, vďaka hlasom poslancov z klubov OĽANO, SaS a dvojice nezaradených zákonodarcov. „To, že opozícia nesúhlasí so zdravotníckou reformou, je úplne v poriadku. Je v opozícii a je v menšine. Tristné je to, že koalícia, ktorá disponuje ústavnou väčšinou, sa hrdí tým, že jej zákon prešiel s podporou 76 poslancov, aj to iba v prvom čítaní,“ konštatoval Hrabko.

Ďalej vidí tri možnosti riešenia, a to odsúvanie druhého čítania zo schôdze na schôdzu, odmietnutie návrhu alebo dohodu vo vládnej koalícii. Druhé čítanie je podľa neho príležitosťou na rokovania v koalícii o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Vládna koalícia v prípade dohody disponuje pohodlnou väčšinou, v prípade nedohody je však podľa Hrabka otázne, či by sa našiel dostatok hlasov aj na definitívne schválenie reformy.