Premena, z ktorej padnete na zadok! Scarlet schudla takmer 70 kíl: Postavu jej môžu mnohí závidieť

Scarlet bola závislá na rýchlom občerstvení bola schopná minúť naň denne aj 25 eur. Teraz neuveriteľne schudla.

Ako píše Daily Mail, 25-ročná Scarlet Black z Chelsea hovorí, že sa jej v škole kruto posmievali a hovorili jej, že je tučná. Prezradila, že uviazla v začarovanom kruhu emocionálneho prejedania sa. Mesačne minula na rýchlom občerstvení viac ako 700 eur. Veľkosť oblečenia nosila XXL.

Raz jej kamarátka povedala, že je z toho chorá, čo každý deň je. Scarlet sa vybrala do Turecka na operáciu, počas ktorej jej odstránili 80 percent žalúdka. Táto procedúra ju vyšla na 3315 eur. Scarlet teraz vedie zdravší životný štýl. „Život je skutočne úžasný. Som nový človek a túto operáciu chcem odporučiť každému, kto má problémy aké som mala ja - zmenilo mi to život,“ prezradila.

Scarlet povedala, že teraz nosí oblečenie, na ktoré nikdy nemala odvahu a môže sa skutočne prejaviť. „Minule som bola na dovolenke. Mala som oblečené bikiny. Bol to fantastický pocit. Nikto po mne čudne nezazeral,“ povedala. Scarlet bola bacuľatá už od malička a dodáva, že už v škole ju diskriminovali kvôli tomu, aká je. Dokonca sa stretla s tým, že jej ľudia hovorili, aby si nesadala na stoličku, aby ju nezlomila. Aj preto mala veľmi nízke sebavedomie.

Počas obdobia, keď sa prejedala, denne minula na rýchle občerstvenie aj 25 eur, každý deň vypila 1,5-litrovú fľašu koly a vysolila mastné peniaze za sladké či slané pochutiny. „Bola som naozaj závislá od jedla. Vždy som bola šialene zamilovaná do jedla,“ povedala. Keď bola smutná, jedlo ju vždy rozveselilo, no potom bola opäť smutná, pretože si uvedomila, že opäť je. Bol to pre ňu začarovaný kruh, z ktorého sa nevedela dostať.

Prejedala sa spoločne s kamarátom, s ktorým bývala. Raz jej však jedna z jej kamarátok povedala, že takú veľkú ju ešte nevidela. To bolo pre ňu budíčkom. Vtedy nosila stále rovnaké čierne legíny, biele tričko a veľký kabát, aby ju dostatočne zakryl. Teraz priznáva, že pri pohľade na svoje staré fotky sa cíti znechutene.

Pred operáciou vážila 146 kíl a nosila veľkosť XXL. Teraz váži 80, veľkosť oblečenia má M. Scarlet teraz čaká liposukcia a odstránenie prebytočnej kože. Získala zdravý vzťah k jedlu a 4-5 krát do týždňa chodí do posilňovne. „Teraz mám oveľa viac energie. Vyzerám zdravo a cítim sa zdravo,“ prezradila. Ľudia zo školy ju teraz sledujú na sociálnych sieťach a snažia sa s ňou skontaktovať. Ona však na to vôbec nereaguje.

Scarletin jedálniček predtým:

Raňajky: Pečivo s klobásou, pečivo ako maslový croissant alebo vyprážané raňajky so všetkým možným, huby a paradajky. Voda alebo džús.

Obed: Na desiatu mala čipsy či čokoládové cukríky alebo vyprážané kura s hranolčekmi a kečupom.

Večera: Fastfood, 20 kuracích nugetiek, veľké hranolky, dva dvojité cheeseburgery, syrové tyčinky, kurací burger, kola a zmrzlina.

Scarletin jedálniček teraz

Raňajky: Mini omeleta so šunkou, chilli a syrom s pečenou fazuľou. Na pitie voda alebo trochu ovocného smoothie.

Obed: Grilované kuracie mäso so šalátom a voda.

Večera: Grilované kura so zeleninou a omáčkou.