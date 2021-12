Pri jedení zmrzliny sa jej poriadne zdvihol žalúdok: Z toho, čo tam našla, vám príde zle

Melissa Dean povedala, že jej bolo zle a takmer sa povracala, keď si uvedomila, čo takmer zjedla.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako informuje liverpoolecho.co.uk, zhrozená mama tvrdí, že našla necht v zmrzline McFlurry. 34-ročná Melissa Dean jedla zmrzlinu, keď si uvedomila, že v ústach ma čosi čudné. Keď to vypľula, takmer sa povracala. Bolo to totiž čosi, čo sa podobalo na ľudský necht. Žena povedala, že zmrzlinu z McDonald's si dopraje raz alebo dvakrát za mesiac, no povedala, že po tejto skúsenosti si odtiaľ už nikdy nič nekúpi.

McDonald's tvrdí, že sa to stalo prvýkrát. Následne vyzvali Melissu, aby kontaktovala ich zákaznícke služby. „Jedla som McFlurry, dostala som sa asi do polovice a cítila som, ako mi niečo škrípe v zuboch. Najskôr som si myslela, že je to len lentilka, ale tá textúra bola zvláštna. Bolo to akési chrumkavé, ale nie také chrumkavé ako lentilka. Potom som to cítila na jazyku a povedala som si hm, čo to je?“ vyjadrila sa Melissa z Thetfordu v Norfolku.

Prezradila, že má autizmus, takže je dosť citlivá. Pokiaľ cíti niečo, čo má zvláštnu textúru, je jej zle. „Vypľula som to. Bol to necht. Doslova som mala pocit, že sa povraciam, bolo to hnusné. Úprimne, nechcem ani myslieť na to, ako tam ten necht skončil. Predstavujem si, že si niekto hrýzol nechty alebo niečo podobné.“ Žena prezradila, že sa jej pred tým nikdy nič podobné nestalo.