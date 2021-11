Pomáhal iným, sebe už pomôcť nedokázal: Lekár († 45) mesiace nevidel rodinu, kvôli covidu prišiel o život

Lekár zomrel na covid po niekoľkých mesiacoch odlúčenia sa od rodiny, pričom ostávalo len pár dní do príchodu posíl, prezradila jeho manželka.

Ako informuje The Sun, Saila Halim so zlomeným srdcom povedala, že jej tvrdo pracujúci manžel bol dvakrát zaočkovaný, pričom chcel aj tretiu dávku. Nanešťastie sa 45-ročný doktor Irfan Halim nakazil smrteľným vírusom, keď sa staral o pacientov len niekoľko dní pred tým, než im do práce mali prísť posily. V januári dostal druhú dávku vakcíny proti novému koronavírusu, no 10. septembra dostal covid. S vírusom bojoval deväť týždňov, potom tragicky zomrel.

Obľúbeného lekára si pamätajú ako oddaného otca štyroch detí, ktorý počas svojej 25-ročnej kariéry neúnavne liečil viac ako 250-tisíc pacientov. Zdrvená Salia prezradila, že jej partner odišiel pracovať do nemocnice Swindon, no domov sa už nikdy nevrátil. „Môj manžel pracoval mimo Londýna a nie som si istá, akú vakcínu dostal, ale bol dvakrát očkovaný a vždy mal na sebe kompletné ochranné pomôcky, keď bol na oddelení. Pre rodinu je to obrovská tragédia," povedala smútiaca manželka.

Lekár zomrel len dva mesiace po tom, keď začal pracovať na jednotke intenzívnej starostlivosti na covidovom oddelení v nemocnici Great Western Hospital vo Swindone. Muž jedného dňa odpadol počas služby. Nasledujúcich deväť týždňov bol vážne chorý. Predpokladá sa, že pred tým sa nakazil novým koronavírusom. Vo svoj posledný deň bol 45-ročný otec obklopený svojou rodinou. "Držala som ho v náručí a šepkala mu modlitby a vyznávala lásku. Stratili sme nášho hrdinu. Bol to neuveriteľný manžel, otec a syn. Bol to najlepší priateľ celej rodiny. Všetci sa cítime prázdni a ja to nezvládam. Bol môj život, môj svet, moje všetko. Nič nás na to nemohlo pripraviť," plače jeho milovaná.

Lekár bol v prvej línii boja proti covidu od jeho vypuknutia v roku 2020 a 10. september bol len ďalším dňom, počas ktorého zachraňoval životy. „Keďže bol bojovník, nikdy sa nevzdal. Stále veril, že sa uzdraví," povedal kolega. Jeho kamarát prezradil, že doktor Halim nefajčil ani nepil a bol niekým, kto len po celý čas pomáhal ľuďom. Povedali tiež, že tvrdo bojoval, aby mohol byť so svojimi deťmi, z ktorých najmladšie má päť rokov, každý deň. Svojej práci v zdravotníctve zasvätil 25 rokov života.

Vdova zverejnila na sociálnej sieti srdcervúci príspevok. „Irfan, dal si mi 15 magických rokov, štyri krásne deti, nádherné spomienky, ktoré mi vydržia až do konca na tomto svete. 25 rokov si bol oddaný zdravotníctvu. Prosím, pamätajte naňho. Irfan, nebol si len môj najlepší priateľ, ale najlepší priateľ všetkých našich detí a mnohých ďalších.“

Lekárska komunita zdieľa smútok nad stratou všeobecne uznávaného chirurga. Mal jednu z najrozsiahlejších praxí v Spojenom kráľovstve, každý mesiac videl približne 300 nových pacientov a ročne vykonal viac ako 1 200 zákrokov.