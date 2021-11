V slovenských väzniciach je 62 osôb s COVID-om: Koľko odsúdených vírusu podľahlo?

V slovenských väzniciach sa aktuálne nachádza 62 obvinených a odsúdených osôb pozitívne testovaných na nový koronavírus.

Uviedla to pre TASR Anna Ragasová z Úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). "Od začiatku pandémie do dnešného dňa ZVJS eviduje päť úmrtí väznených osôb, ktorých prvotnou príčinou úmrtia bolo ochorenie COVID-19," uvidela a priblížila, že testovanie sa realizuje pravidelne v súlade s internými predpismi a najmä podľa potreby, respektíve podľa rozhodnutia a návrhu krízového štábu riaditeľov ústavov a zdravotníckeho zariadenia.

Testovanie sa vykonáva napríklad pri eskortovaní väznených osôb mimo ústav, pred prepustením z ústavu vrátane podmienečného prepustenia, ďalej v prípade výskytu prvotných príznakov ochorenia a podobne.

"Odsúdení, ktorých testovanie potvrdí infekčné ochorenie COVID-19, sú ihneď ubytovaní oddelene od ostatných odsúdených. Rovnako odsúdení, ktorí boli v kontakte s odsúdenými pozitívne testovanými na infekčné ochorenie COVID-19, sú umiestnení do karantény a ubytovaní oddelene od ostatných odsúdených," priblížila.

Podľa jej slov sú v každom ústave pripravené karanténne cely, izby, sektory, kde sa väznené osoby umiestňujú do 10-dňovej karantény po nástupe do výkonu väzby a do výkonu trestu odňatia slobody. Taktiež sú vyhradené cely a miesta v ústave, kde dochádza k izolovaniu pozitívne testovaných väznených osôb. Jednotlivé ústavy postupujú v súlade s internými predpismi a prijímajú ďalšie opatrenia na základe vzniknutej aktuálnej epidemiologickej situácie.

"Chceme uviesť, že prebieha očkovanie, ktoré je dobrovoľné, na ktoré sa môžu aktuálne prihlásiť všetky osoby, či už väznené osoby alebo personál zboru," uviedla Ragasová. K piatku sa v slovenských väzniciach nachádzalo 10.297 väznených osôb. Z tohto počtu je 8804 odsúdených a 1493 obvinených.