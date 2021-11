Zvečnil svetoznámych umelcov: Zomrel legendárny hudobný fotograf († 72)

Vo veku 72 rokov zomrel britský hudobný fotograf Mick Rock, ktorý sa preslávil snímkami umelcov ako David Bowie, Queen, Lou Reed, The Stooges či Sex Pistols.

Rockova smrť bola oznámená vo štvrtok večer prostredníctvom jeho oficiálneho účtu na Twitteri, informuje magazín Variety.

"Tí, ktorí mali to šťastie, že sa nachádzali na jeho obežnej dráhe, vedia, že Mick bol vždy viac než len človek, ktorý nafotil 70. roky. Bol to fotografický básnik, ktorý trávil čas tým, čo miloval," uvádza zmienená platforma.

Mick Rock, vlastným menom Michael David Rock, bol rodákom z Anglicka a svoje prvé skúsenosti s fotografiou získal v Cambridgei, kde dokumentoval miestne koncerty.

Rock sa stretol s Bowiem v roku 1972 a dlhší čas pracoval ako jeho oficiálny fotograf, pričom vytvoril legendárne snímky Bowieho ako fiktívnej postavy Ziggy Stardust. Režíroval tiež Bowieho videoklipy ku skladbám Space Oddity, Jean Genie a John, I'm Only Dancing.

Rockovu prácu však možno zhliadnuť aj na množstve obalov význačných platní vrátane titulov Transformer (1972) a Coney Island Baby (1975) od Loua Reeda, Raw Power (1973) od Iggyho Popa, Queen II (1974) od skupiny Queen, End of the Century (1980) od formácie Ramones či I Love Rock 'n Roll (1981) od Joan Jettovej.

Rock spolupracoval aj s ďalšími umelcami vrátane Misfits, Snoopa Dogga, Lady Gaga, The Killers, Alicie Keysovej, Miley Cyrusovej, Yeah Yeah Yeahs, Queens of the Stone Age, Daft Punk, Black Keys, Hall & Oates a MGMT.