SHMÚ upozorňuje na silný vietor: Výstrahu však vydal aj na iný nebezpečný jav

V piatok (19. 11.) bude veterno najmä na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, informuje o tom na svojom webe.

Výstraha platí od piatka od 6.00 h do soboty (20. 11.) do 7.00 h v okresoch Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. V týchto okresoch sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uviedli meteorológovia.

V okolí obce Veľká Ida a Košíc platí upozornenie na smogovú situáciu pre prachové častice PM10. Meteorológovia uviedli, že príčinou smogovej situácie sú vysoké emisie prachových častíc PM10 z vykurovania pevným palivom a z priemyselných zdrojov. Upozornenie platí až do odvolania.

Zároveň SHMÚ vydal informáciu pre oblasť Humenného, kde došlo v predchádzajúcich hodinách k prekročeniu informačného prahu pre PM10. Avšak nenastali podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu a v najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.