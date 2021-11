Dievčatko bojuje so zvláštnou posadnutosťou: Mama tvrdí, že za to môže to, čo robila v tehotenstve

Mamička hovorí, že vyjedávanie syra počas tehotenstva viedlo k posadnutosti jej dieťatka, ktoré sa zmenilo na stroj, ktorý konzumuje len čedar.

Ako píšu britské noviny Manchester Evening News, batoľa odmieta jesť čokoľvek, na čom nie je syr. Maddy Alexander-Groutová a jej manžel James (40) tvrdia, že ich dvojročná dcéra Harriet odmieta jesť čokoľvek iné. „Vyskúšali sme každé jedlo na svete, ktoré obsahuje syr, ale ona krúti nosom nad všetkým, čo nie je len čedar,“ hovorí.

38-ročná mama je presvedčená, že závislosť dieťaťa od čedaru je výsledkom jej ujedávania syra počas tehotenstva – musela sa uchýliť k strúhaniu syra na zelenine, aby ich dcéra zjedla. „Zje všetko, ak je to syr, ale nič iné. Ale nie je to tak, že by mala rada všetky druhy syra – v podstate je čokoľvek, kde je zrovna čedar,“ povedala Maddy zo Shirley v Southamptone.

Všetci v rodine milujú syr, okrem Harrietinho šesťročného brata Bena. Dokonca tvrdia, že v aplikácii pre lokálny supermarket sa môžete pozrieť, čo nakupujete najviac a z toho vie, že v jednom bode boli najväčším nákupcom syra v Southamptone. Rozčarovaná mamička hovorí, že sa nevzdá zháňania rôznych jedál pre náročného drobčeka.

„Milujem syr mamička, chcem syr mamička, prosím, môžem si dať syr mamička?,“ takéto slová sú na dennom poriadku a syr je „mňam“ a čokoľvek iné je „fuj“, povedala Maddy. „Je také ťažké ju nakŕmiť, je tvrdohlavá. Mali sme v podstate každé jedlo na svete, ktoré zahŕňalo syr,“ dodáva vyčerpane.

„Po celý čas jej dávam na tanier iné veci, aby ich mohla skúšať a skúmať, ale vždy to odmietne a nakoniec väčšinu dojedá pes. Aj ja milujem syr. Sme veľmi syrová rodina, okrem môjho syna, ktorý ho neznáša, takže si kúpime aspoň štyri bloky syra týždenne,“ pokračuje Maddy. Pravidelné jedlá pre batoľa zahŕňajú syr na toaste, syrové omelety a syrové cestoviny - jej obľúbeným občerstvením sú syry, krekry a rôzne druhy syrových sušienok.