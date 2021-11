Slovensku bude o pár rokov chýbať 8000 učiteľov: Gröhling prehovoril o zvyšovaní platov

Ministerstvo školstva podporuje požiadavku Slovenskej komory učiteľov (SKU) na zvýšenie platov pedagógov, začínajúcich aj dlhoročných.

Zvýšenie miezd patrí medzi priority rezortu. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

"Budúci rok budeme mať o 1500 učiteľov menej a budeme ich mať nedostatok. Do roku 2025 nám ich bude chýbať skoro 8000. Dôvodom, prečo mladí ľudia neprichádzajú do školstva, sú aj platy. Keď sme začali riešiť štátny rozpočet, bola to od nás prvá požiadavka, aby sa zvýšili platy učiteľov," povedal Gröhling. Ministerstvo navrhuje celoplošne zvýšiť mzdu o päť percent a v rámci individuálneho odmeňovania o šesť percent. "Rokovania stále prebiehajú, vieme dať zvýšené platy, ak dostaneme viac peňazí z ministerstva financií," skonštatoval minister.

Pripomenul zároveň, že napriek chýbajúcim peniazom dostali nedávno riaditelia škôl dvesto eur na každého pedagogického zamestnanca, ktoré rezort vyčlenil. "Zopakujem však, že vo výzve SKU stojíme spoločne s nimi," dodal Gröhling.

Pedagogickí zamestnanci sú frustrovaní z toho, čo sa deje v odmeňovaní začínajúcich aj dlhoročných učiteľov. Vládne strany pred voľbami 2020 sľubovali zvýšiť mzdy začínajúcich pedagógov na úroveň priemernej mzdy v hospodárstve, čo sa zatiaľ nestalo. Tá bola v roku 2020 na úrovni 1133 eur. Začínajúci učiteľ však podľa tabuliek stále zarába 915 eur. Rozdiel v platovej tarife je tak 218 eur. Tým, že sa neplnia volebné sľuby, pedagóg prichádza o peniaze. Vo štvrtok to pripomenul prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.