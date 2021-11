Novinka v bratislavskom Pentagone: Krčma sa zmení na policajnú stanicu

Mesto Bratislava odkúpi v obytnom dome "Pentagon" na Stavbárskej ulici v mestskej časti Vrakuňa za vyše 200. 000 eur súčasné priestory pohostinstva a zriadi v nich stanicu mestskej polície.

Vo štvrtok to odsúhlasilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Stálou prítomnosťou mestských policajtov chce samospráva zvýšiť bezpečnosť v lokalite, ktorá má dlhodobé problémy s drogovo závislými ľuďmi a drogovými dílermi.

Po rekonštrukcii priestorov by v nich mala mestská polícia začať pôsobiť v letných mesiacoch budúceho roka. O vybudovanie stanice štátnej či mestskej polície v okolí Pentagonu roky žiadajú mestské časti Vrakuňa i Podunajské Biskupice. V roku 2017 tam na krátky čas mesto postavilo dočasnú stanicu mestskej polície. Sídlila však len v prívesnom karavane a podľa vrakunského starostu Martina Kuruca projekt nepriniesol želaný efekt. "Policajti tu nemali dostatočný priestor, aby mohli fungovať," povedal.

Nové priestory v súčasnom pohostinstve blízko schodov, kde sa často zdržiavajú drogovo závislí ľudia, majú mať podľa Kuruca potrebné vybavenie. "Chceme rozšíriť kamerový systém v lokalite. Policajt by tak už priamo tu mohol sledovať, čo sa na kamerách deje. Stanica by sa taktiež mohla stať miestom prvého kontaktu a polícia by vedela okamžite zasiahnuť," skonštatoval starosta.

Mestská polícia má v rámci zriadenia novej stanice spolupracovať so štátnou políciou, ako aj mimovládnymi organizáciami, ktoré v lokalite pôsobia. "Presadzujeme kombinovaný prístup podpory, jednak sociálnych a zároveň represívnych opatrení. Vnímame dopyt po zvýšení kontroly a bezpečnosti v tejto oblasti, ale tiež potrebu poskytnutia dlhodobej a odbornej pomoci komunite - deťom, mladým ľuďom a rodinám v núdzi," vyhlásili zástupcovia hlavného mesta.

Náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal tvrdí, že ich hliadky chodievajú okolie Pentagonu kontrolovať pravidelne, ale nie vždy tam môžu stráviť dlhší čas. "Vždy, keď sem hliadky štátnej či mestskej polície prídu, tak to zafunguje, keď odídu, tak sa zase tí ľudia vrátia späť. Keď tu bude stála prítomnosť mestskej polície, tento priestor bude slúžiť na svoj účel, nie drogovo závislým," povedal Antal. Na začiatku by v stanici pri Pentagone mala mať polícia päťdňovú službu, ak sa podarí získať ďalších policajtov, tak neskôr aj sedemdňovú službu. Výhodou podľa neho je aj tesná blízkosť mestskej časti Podunajské Biskupice.