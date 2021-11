7 dôvodov, prečo ísť do kúpeľov

Kedy ste naposledy spravili niečo pre seba? Oddýchli si, prečítali knihu, skúsili nový šport alebo začali riešiť bolesti chrbta, ktoré vám už pekne dlho znepríjemňujú život? Skúste na to využiť pobyt v Kúpeľoch Dudince.

Máme pre vás sedem dobrých dôvodov, prečo ísť do kúpeľov hoci aj na pár dní ako samoplatca a využiť kúpeľný pobyt na dlhodobé pozitívne zmeny v živote.

1. Vyriešte si zdravotné problémy, ktoré neustále odkladáte

Pretrvávajúce zdravotné problémy a dlhodobé bolesti môžu jedného dňa spôsobiť veľké nepríjemnosti, preto ich neberte na ľahkú váhu a venujte im pozornosť. Ako vám v tom pomôžu kúpele? Kúpeľný lekár predpisuje procedúry presne na to, čo potrebujete. Je z čoho vyberať – Kúpele Dudince ich majú v ponuke viac ako 70. Vybrať si môžete liečebné i relaxačné, pričom niektoré majú v ponuke ako prvé (alebo jediné) zo slovenských kúpeľov! Procedúry si môžete kúpiť aj na recepcii, a tak sa ešte viac zamerať na liečbu či prevenciu, ktorá je tiež dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu.

2. Odbúrajte stres či nepohodu

Dlhodobý stres zaťažuje srdce a neprospieva ani nervovej sústave. Odísť od problémov je jedným z prvých riešení. A práve na toto je kúpeľný pobyt výborný. Získate od vecí odstup a môžete v pokoji analyzovať, ako zahájiť boj proti stresu. Kúpele Dudince majú na tento boj všetko potrebné – okrem vody, ktorá pôsobí blahodarne aj na nervy i všadeprítomnú prírodu. A tak môžete v minerálnej vani či počas prechádzky lesoparkom v pokoji popremýšľať, čo viete po návrate domov zmeniť, aby ste sa vyhli stresovým situáciám.

3. Vyskúšajte liečbu vodou, ktorá je celosvetovým unikátom

Keby bola dudinská minerálna voda človekom, bez problémov by si mohla do životopisu napísať, že je flexibilná, nápomocná a schopná robiť viac vecí naraz. Pretože vďaka svojmu zloženiu dokáže liečiť aj ľudí s polymorbiditou (kombináciou ochorení kardiovaskulárneho aparátu s ochoreniami pohybového aparátu a nervovej sústavy), čo je unikát v rámci európskych minerálnych vôd. Pri jednom pobyte v kúpeľoch tak viete naraz uľaviť nielen boľavým krížom či vyskočenej platničke, ale pomôcť aj vysokému krvnému tlaku či iným ochoreniam srdca. Okrem toho dudinská minerálna voda pomáha liečiť aj neurologické ochorenia a choroby z povolania.

4. Veľa času na malé zmeny

Ak sa dlhodobo chystáte na životné zmeny, môžete pobyt v kúpeľoch chápať ako medzník. Či už si sľúbite viac fyzickej aktivity, pravidelné cvičenie alebo väčší kontakt s prírodou, môžete s tým začať práve v Kúpeľoch Dudince. Navyše lekári i vyškolení fyzioterapeuti sa s vami podrobne porozprávajú o zdravotných problémoch a ponúknu vám množstvo tipov, ako správne cvičiť a môžete dostať aj základy tzv. Školy chrbta, čo je výborná pomôcka na to, ako vykonávať bežné úkony v domácnosti bez bolesti.

5. „Prineste“ si domov novú fyzickú aktivitu

Určite sú dni, keď sa nezastavíte, a tak si poviete, že pohybu máte aj viac ako sa odporúča. Ale pozor! Nie je pohyb ako pohyb. Cielená fyzická aktivita, ideálne pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta či iného odborníka, je to najlepšie, čo môžete spraviť, ak sa chcete začať hýbať bez „bolestivých“ následkov. Využite preto možnosti, ktoré Kúpele Dudince ponúkajú a prejdite sa pocitovým chodníkom naboso, absolvujte terénnu kúru v prírode alebo objavte čaro severskej chôdze Nordic walking. Milovníkov vody určite poteší rehabilitačné plávanie. Alebo ak máte svoj obľúbený druh fyzickej aktivity, len na ňu nemáte toľko času, koľko by ste chceli, kúpeľný pobyt vám ho určite dopraje.

Dobrý tip: Ak radi bicyklujete, miestne Turisticko-informačné centrum prevádzkuje požičovňu bicyklov, v ktorej nájdete aj elektrobicykle. Okolie Dudiniec (a región Hont) je na tento šport ideálne – ponúka krásne cyklochodníky v prírode, ktoré zvládnu aj začiatočníci.

6. Lekár lieči, príroda uzdravuje

Ekologicky čisté zelené prostredie Dudiniec je tým správnym miestom na rýchle načerpanie energie. Nechajte sa viesť chodníčkami vynovenej promenády až do lesoparku, zacvičte si na workoutových strojoch, prejdite sa naboso po pocitovom chodníku v parku medzi Rubínom a Smaragdom, alebo spoznajte liečebné účinky aromaterapie. V Dudinciach nič nie je ďaleko a ak ide o prírodu, tá je všadeprítomná.

7. Využite kúpeľný pobyt na veci, ktoré ste doteraz odkladali

Až pri úplnom zastavení sa, si uvedomíme, koľko toho vlastne chceme každý deň stihnúť. A tak sme často nútení odkladať, prekladať, posúvať termíny... Kaderníctvo, kozmetika, uvoľňujúca thajská masáž, zubár či kontrola znamienok – to všetko už nemusíte odkladať či prekladať, ale pohodlne vsunúť do svojho „kúpeľného“ dňa počas pobytu, hoci aj kratšieho. Keďže Kúpele Dudince tvoria jeden komplex, stíhate si pomedzi liečebné procedúry vybaviť aj doplnkové služby pre krásu či zdravie. Ak je vašou túžbou viac čítať, bicyklovať či plávať, nájdete tu na to ideálne podmienky.

VEČNÁ DILEMA: NA AKO DLHO ÍSŤ DO KÚPEĽOV?

Ideálna dĺžka kúpeľného pobytu sú aspoň tri týždne, no aj pri kratšom pobyte viete nastoliť malé zmeny, ktoré priaznivo ovplyvnia vaše zdravie. Všetko závisí od vašich možností. Oddych, žiadne povinnosti a „čistá hlava“, hoci aj na pár dní, vedia určite tiež pomôcť.