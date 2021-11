Vymenovanie nového českého premiéra je na spadnutie: Fiala sa stretol so Zemanom, prezradil dátum

Český prezident Miloš Zeman vymenuje Petra Fialu za premiéra 26. novembra na zámku v Lánoch.

Predseda ODS to podľa českých médií oznámil po stredajšom stretnutí s hlavou štátu v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici. Zeman by sa mal následne počas desiatich dní stretnúť s navrhovanými kandidátmi. Fiala preto očakáva, že Česko by novú vládu mohlo mať približne za tri týždne. Pravdepodobný budúci premiér taktiež uviedol, že prezidenta oboznámil s menami kandidátov na ministrov. K predloženému zoznamu mal jedinú výhradu.

"Pán prezident mi oznámil výhrady k jednému menu, ale dohodli sme sa, že ho teraz nebudem oznamovať, pretože ešte budú prebiehať rokovania všetkých kandidátov s prezidentom," cituje Fialu portál Novinky.cz.

Fiala zároveň odmietol, že by prezidentovej výhrade chcel vyhovieť. "Nie som ochotný špekulovať o náhradníkoch, všetky tie mená sú tie správne, zoznam je kvalitný," povedal.

Neoficiálne sa špekuluje, že by Zemanovi mohol prekážať adept na ministra zahraničných vecí Ján Lipavský (Piráti), píšu Novinky.

Prvým podpredsedom vlády bol mal byť šéf hnutia STAN Vít Rakušan, ktorý má zároveň viesť rezort vnútra. Ďalšími vicepremiérmi budú Marian Jurečka (KDU-ČSL), Vlastimil Válek (TOP09) a Ivan Bartoš (Piráti).

Fiala bude premiérom novej vlády zloženej z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátov, ktorá nahradí končiaci menšinový kabinet Andreja Babiša (ANO). Babiš Zemana v ÚVN navštívil už v pondelok.

Vznikajúci kabinet bude mať 18 ministrov, končiaca vláda ich má iba 15. ODS pripadne premiérske kreslo a päť ministerstiev, Starostom štyri rezorty, Pirátom a ľudovcom po tri a TOP 09 získa dva rezorty.