Slovenské Zlatíčko mieri vlakom do Číny

Unikátny vlak s takmer 800 tonami dojčenskej vody vyštartoval po prvýkrát zo Slovenska, pričom jeho cieľová stanica bude až v ďalekej Číne.

Zlatíčko je už piaty deň na ceste do Číny. Po železnici prejde spolu neuveriteľných 10 000 kilometrov. Problémom bolo, aby voda pre drobcov cestou v týchto dňoch nezamrzla. Našlo sa však skvelé riešenie.

Najväčší slovenský producent minerálnych a pramenitých vôd BUDIŠ a. s. svoju dojčenskú vodu až doteraz predával iba na Slovensku, v Maďarsku a Česku, čo predstavuje zhruba 25-miliónový trh. V čínskych pomeroch to nie je ani jedna provincia a aj ďalšie čísla sú pre našinca doslova nepredstaviteľné.

Obrovský čínsky trh

Napríklad v roku 2015 sa v Číne predalo viac ako 40 miliárd litrov len balenej vody. Na Slovensku sa ročne predá zhruba jedna miliarda PET fliaš nealkoholických nápojov všetkých druhov a piva. Minerálne a pramenité vody môžu z tejto miliardy tvoriť približne polovicu. V porovnaní s nami je teda čínsky trh doslova obrovský.

Navyše, čínska spotreba balených vôd každým rokom rastie, pričom Číňania ešte nedosahujú v spotrebe ani polovicu priemeru Európy. Je teda pravdepodobné, že dnes je čínsky trh možno aj násobne väčší, ako v roku 2015. „Tie čísla z čínskeho trhu sú pre nás naozaj nepredstaviteľné, ale o to viac je dôležité, že sme tam prenikli, pretože naše minerálne a pramenité vody, vrátane dojčenského Zlatíčka, predstavujú svetovú špičku,“ konštatuje Miroslav Berzedy zo spoločnosti BUDIŠ a. s., ktorá Zlatíčko vyrába.

Etiketu museli prispôsobiť

Mnohých to možno prekvapí, ale čínska strana trvala na tom, že Zlatíčko si aj v Číne zachová svoj pôvodný názov. Na etikete je síce aj čínsky preklad a informácie pre spotrebiteľa, ale tamojší zákazník na fľaši uvidí nielen známe usmiate batoľa, ale aj slovenský názov Zlatíčko. „Pre čínskeho spotrebiteľa je dovozový produkt vždy známkou najvyššej kvality, a preto sú na etiketách aj slovenské texty a pôvodný názov Zlatíčko. To síce určite väčšina Číňanov nebude vedieť prečítať, ale ani my by sme nevedeli prečítať 小金童, čo je zase čínsky preklad slova zlatíčko,“ poznamenal s úsmevom Berzedy.

Najlepšia kvalita

O slovenskú vodu je obrovský záujem práve pre jej jedinečnosť. „Zlatíčko je jednotkou vo svojom segmente a spĺňa tie najprísnejšie kritériá kvality, aké pri minerálnych a pramenitých vodách platia. Má prirodzene nízky obsah minerálov a je vhodná pre plnohodnotný pitný režim batoľaťa, malých detí aj mamičiek. Táto voda je vhodná aj na prípravu detských pokrmov, pričom ju nie je nutné prevárať. A čínsky partner práve toto hľadal,“ pripomína.

Zároveň dodáva, že prienikom na čínsky trh sa Zlatíčku podarilo presvedčiť najľudnatejšiu krajinu sveta, že Slovensko je skutočne vodná veľmoc. „My si to často ani neuvedomujeme, ale naozaj je pravda, že Slovensko disponuje unikátnou skladbou prírodných prameňov a naše vody sú naozaj to najlepšie, čo môžete vo svete nájsť. A na tom sa dá stavať,“ zdôraznil Berzedy.

Ekologická preprava

Prvých 41 vagónov, naplnených 736 tonami tejto vody v 2-litrových a 0,5-litrových PET fľašiach na 984 paletách, už vyrazilo vlakom zo Slovenska do Číny. Ide o prvú dodávku takéhoto druhu, ktorá poputuje do Číny práve po železnici. Podobný tovar sa z Európy do Číny doteraz spravidla transportoval lodnou dopravou.

Zatiaľ čo kontajnerová loď putuje do Číny z Európy približne 6 týždňov, vlak naprieč strednou a východnou Európou a Áziou dorazí na miesto určenia za 25 dní, čiže necelý mesiac. Železnica sa vôbec v poslednom období stále častejšie spomína ako nová alternatíva nákladnej dopravy, ktorá je rýchla, ekologická aj cenovo dostupná.

Dlhá Hodvábna cesta

Zlatíčko odišlo zo železničného terminálu v Dunajskej Strede v pondelok 15. novembra a po koľajach až do cieľa prejde 10 000 kilometrov. Do čínskej provincie Sian pôjde cez Poľsko a Bielorusko. Naspäť s čínskym tovarom sa vlak do Dunajskej Stredy bude vracať cez Ukrajinu a prekladisko v Čiernej nad Tisou. Tento obchod sprostredkovala spoločnosť Friends of Hebei s. r .o., ktorú vlastní skupina IPEC Group. Významne prispel aj pán Lyu Pengan z kooperačnej zóny Zhongjie v provincii Hebei v okrese Cangzhou. Čínska strana si za svojho prepravcu vybrala spoločnosť GEFCO, ktorá si dala záväzok, že vyprodukovaný objem CO₂ vykompenzuje investíciou do zelených projektov.

Aby nezamrzla

Voda pre tých najmenších musí do cieľa doraziť v najlepšej kondícii. Slovenská aj čínska strana pri preprave Zlatíčka nenechali nič na náhodu. Pri jeho veľkej ceste bude neustále pod dohľadom špeciálnych GPS zariadení, ktoré informujú o polohe, teplote, otrasoch či dokonca náklonoch prepravovaného tovaru. Prepravcovia sa obávali, aby cestou nezamrzla. „Použili sme špeciálne izotermické vrecia, ktoré sa uchytia na všetky strany kontajnera a až do týchto obrovských vakov sme naložili palety. Vďaka nim bude celý náklad v bezpečí,“ vysvetlil.

Už iba vlakom

BUDIŠ a. s. bude od teraz dodávať dojčenskú vodu do Číny vždy iba vlakom. Tento spôsob dopravy podporujú obidve strany. „Možno si to nie každý uvedomuje, ale celá táto udalosť je doslova priekopnícka a prináša množstvo inovácií, ktoré určite budú mať dopad nielen na samotný obchod s Čínou, ale aj na rozvoj a ďalšie vylepšovanie železničnej dopravy, ktorá sa ukazuje byť ako veľmi perspektívna a výhodná,“ uzatvára Miroslav Berzedy.