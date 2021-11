Poľsko tvrdí, že bieloruské sily poskytli migrantom granáty: Do útokov sa zapájajú aj deti

Bielorusko v utorok obvinilo Poľsko z eskalovania migračnej krízy na ich spoločnej hranici, ktorú podľa EÚ zosnoval bieloruský režim.

Informovala o tom agentúra AFP. "Cieľ poľskej strany je úplne jasný – potrebuje situáciu ešte viac vyhrotiť, udusiť akýkoľvek pokrok v riešení situácie," uviedol hovorca bieloruského ministerstva zahraničných vecí Anatoľ Hlaz vo vyhlásení. "Dnes vidíme z poľskej strany priame provokácie a neľudské zaobchádzanie s ľuďmi v núdzi," dodal.

Agentúry informovali, že poľské bezpečnostné zložky v utorok použili slzotvorný plyn a vodné delo proti migrantom na hraniciach s Bieloruskom, ktorí smerom k nim hádzali kamene. Varšava oznámila, že jeden z príslušníkov jej síl bol pri týchto potýčkach vážne zranený.

Hlaz uviedol, že Minsk začal vyšetrovať okolnosti incidentu na hranici. Kritizoval súčasne, že kým "Poľsko na nich (migrantov) leje vodu z vodného dela, Bielorusko (im) denne posiela humanitárnu pomoc". Podľa agentúry Interfax bieloruský Vyšetrovací výbor informoval, že v utorok pri použití "špeciálneho vybavenia" boli v oblasti hraničného priechodu Bruzgi-Kužnica zranené aj ženy a deti. Vyšetrovací výbor tvrdí, že samotní migranti boli neozbrojení.

Interfax dodal, že na mieste sú vyšetrovatelia a zapojené je aj mobilné kriminalistické laboratórium. Poľské ministerstvo obrany medzičasom deklarovalo, že migranti do svojich útokov na hranici s Poľskom zapájajú aj deti. Ako dôkaz rezort zverejnil videozáznam zachytávajúci dieťa so zahalenou tvárou, ako hádže kamene smerom na poľskú stranu hranice.

Ako dodala AFP, Rusko – spojenec Bieloruska – tiež odsúdilo použitie slzotvorného plynu a vodných diel proti migrantom. Poľské ministerstvo obrany podľa agentúry Interfax informovalo, že počas utorkového incidentu na hraniciach sa migranti správali "veľmi agresívne": útočili kameňmi na poľských vojakov a policajtov, pokúšali sa preraziť zábrany a preniknúť do Poľska. Poľské bezpečnostné sily následne použili slzotvorný plyn.

Poľský rezort obrany vo svojom vyhlásení tvrdí, že "bieloruské sily poskytli migrantom ohlušujúce granáty, ktoré oni potom hádzali do poľských vojakov a policajtov". Po použití špeciálnej techniky sa situácia na bielorusko-poľských hraniciach vrátila do normálu, uviedla bieloruská tlačová agentúra BelTA. "Napätie klesá. Ľudia sa postupne vracajú do tábora," konštatovala bieloruská agentúra.

Situácia na hraniciach EÚ a Bieloruska sa v posledných dňoch obzvlášť vyostrila. Poľskí predstavitelia označili súčasné dianie za "najťažší moment od začiatku krízy na hraniciach".

Tlačová služba Kremľa medzičasom informovala, že ruský prezident Vladimir Putin a Západom neuznaný prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko absolvovali v utorok telefonický rozhovor, ktorý sa týkal migračnej krízy na hraniciach Bieloruska a reflektoval pritom Lukašenkov pondelkový telefonát s nemeckou spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.