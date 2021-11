Klus odsúdil hybridné útoky Lukašenka voči EÚ a NATO: Zneužíva nešťastných ľudí v núdzi

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR) Martin Klus kritizoval v utorok "hybridné útoky" bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka voči spojencom Slovenska v EÚ a NATO.

Vyjadril sa tak počas svojej návštevy Litvy, pričom tým reagoval na migračnú krízu na hraniciach s Bieloruskom. TASR o tom v utorok informoval komunikačný odbor MZVEZ.

"To, čo sa deje na vonkajších hraniciach Európskej únie s Bieloruskom, je súčasťou vážnych hybridných útokov proti členským štátom EÚ. A je to tiež vrchol cynizmu nedemokratického bieloruského systému, ktorý už nemá žiadnu legitimitu," vyhlásil Klus. Lukašenka odsúdil za to, že "obchoduje s nešťastnými ľuďmi v núdzi, vytláča ich do nedôstojných podmienok v lesoch a v chlade, núti ich nelegálne prekračovať hranice a zneužíva ich ako nástroj politického boja s cieľom destabilizovať EÚ".

Poznamenal, že o týchto skutočnostiach sa mal možnosť presvedčiť počas návštevy Litvy, ale je to badateľné i v prípade Poľska. "Situácia je alarmujúca a s prichádzajúcou zimou sa môže ešte zhoršovať. Považujem preto za nutné zdôrazniť, že našou spoločnou prioritou je v prvom rade vystríhať zúfalých ľudí na úteku pred bezohľadnými a nebezpečnými praktikami bieloruského systému, ako aj pašerákov, a podľa možnosti adekvátne potrestať všetkých zodpovedných," dodal.

Štátny tajomník MZVEZ SR sa v Litve stretol i s bývalou bieloruskou prezidentskou kandidátkou a exilovou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou. Na stretnutí zdôraznil, že SR "naďalej pevne verí v európsku budúcnosť Bieloruska". "Žiaľ, je evidentné, že Alexandr Lukašenko naďalej pokračuje v represiách voči vlastným občanom a zastrašovaní opozície či občianskej spoločnosti, vrátane mimovládnych organizácií a nezávislých médií," poznamenal.

Výstavbu fyzických bariér na hraniciach vníma SR podľa jeho slov len ako dočasné a krajné riešenie v krízovej situácii. Je podľa neho potrebné rozlišovať medzi Lukašenkom a bieloruským ľudom, ktorý si želá slobodu a demokraciu. "Stretnutia s predstaviteľmi bieloruskej demokratickej opozície a občianskej spoločnosti vysielajú jasný signál našej podpory demokratickej a európskej budúcnosti Bieloruska, v ktorej žiadne ploty nebudú potrebné," uviedol.

Klus sa v rámci svojej pracovnej cesty v spomínanej pobaltskej krajine stretol sa aj so štyrmi príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorí v rámci misie Frontexu pomáhajú pri ochrane litovsko-bieloruských hraníc. Pripomenul, že SR už v rámci solidarity poskytlo Litve aj dve humanitárne zásielky.

Litva by podľa jeho slov nemala niesť bremeno ochrany vonkajších hraníc EÚ len na svojich pleciach. "Nezabúdame, že litovské hranice s Bieloruskom sú zároveň aj vonkajšími hranicami EÚ a teda aj našimi hranicami," povedal v tejto súvislosti.