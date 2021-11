Problémy na košických školách: V karanténe je rekordných 2822 žiakov

Dokopy 2822 žiakov v 137 triedach základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je v karanténe.

Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že od vypuknutia pandémie nového koronavírusu ide doposiaľ o najhoršie číslo. Oproti minulotýždňovému utorku (9. 11.) sa počet žiakov v karanténe zvýšil približne o 1000, respektíve o 60 percent.

„Výrazne sa zhoršujúca epidemiologická situácia na košických ZŠ sa prvýkrát vyrovnala už aj celoslovenskému priemeru, ktorý aktuálne predstavuje 17 percent žiakov na nedobrovoľnej online výučbe. Koncom týždňa ho však už prevýši,“ uvádza s tým, že v meste je v súčasnosti už len šesť ZŠ z 34 v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých výučba sa nemusí prispôsobovať situácii okolo pandémie.

Do pondelka (22. 11.) je úplne uzavretá ZŠ Gemerská, kde ochorenie COVID-19 hlásilo spolu 50 jej zamestnancov a žiakov. Tento týždeň sa už priamo v škole nebude vyučovať ani na ZŠ Park Angelinum, kde malo z dôvodu 22 pozitívnych žiakov a pedagógov doteraz dištančné vzdelávanie všetkých 11 tried na druhom stupni. Po novom k nim pribudnú aj všetky triedy prvého stupňa. Košickí hygienici už predtým do online priestoru presunuli aj vzdelávací proces na druhom stupni ZŠ Krosnianska 4 a na prvom stupni ZŠ Trebišovská.

„Dnes boli naposledy v škole aj zvyšní žiaci na ZŠ Bernolákova 16, kde od štvrtka (18. 11.) prejde všetkých jej 28 tried kompletne na online výučbu. Podobne to bolo aj na ZŠ Fábryho, kde dištančné vzdelávanie čaká od štvrtka celý prvý stupeň. Ak to pôjde ďalej týmto tempom, do konca týždňa budeme mať štvrtinu žiakov bez prezenčnej výučby,“ povedala vedúca oddelenia školstva Beáta Lopušniaková.