Kollár na stretnutí s chorvátskym prezidentom a premiérom: Slovensko je pripravené pomôcť

Slovensko je pripravené pomôcť Chorvátsku pri rokovaniach o vstupe do schengenského priestoru aj pri prijatí eura ako meny.

Deklaroval to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v utorok po prijatí u chorvátskeho prezidenta Zorana Milanoviča a premiéra Andreja Plenkoviča. Vzájomné rozhovory označil Kollár za veľmi podnetné. Svoje poznatky z nich chce tlmočiť aj partnerom z Vyšehradskej štvorky (V4) i Slavkovského formátu.

"Podporujeme Chorvátsko, aby sa čo najskôr začlenili do Schengenu, aby sa im čo najskôr podarilo získať euro ako menu," uviedol Kollár s tým, že spoločný postoj v tejto záležitosti zastávajú všetci vrcholní predstavitelia SR. Dodal, že Chorvátsku vieme aj poradiť, pretože sme si tým procesom prešli. "Mali sme dobré aj zlé skúsenosti, a tých zlých by sa mohli vyvarovať." Slovensko je podľa neho ochotné poslať do Chorvátska aj expertov so skúsenosťami pri prístupových rokovaniach.

"Je veľmi dôležité si vypočuť aj priamo odtiaľto pohľady na prístupové rokovania a celkovú situáciu," skonštatoval Kollár s tým, že krajiny západnej Európy možno majú skreslený pohľad na situáciu, alebo ich až tak nezaujíma stav na Balkáne. Dodal však, že krajiny V4 i Slavkovského formátu podporujú rozšírenie Európskej únie týmto smerom. Kollár podčiarkol potrebu stabilizovať tento región. Cestu vidí práve v pripojení týchto krajín. Myslí si, že sa ich tak podarí priblížiť k západnej demokracii.

Priblížil, že s prezidentom Milanovičom sa rozprávali napríklad aj o Kosove. Zaujímal ho slovenský pohľad na túto otázku. Podľa vlastných slov mu Kollár ozrejmil historické skúsenosti Slovákov a dôvody, prečo SR neuznala Kosovo. Prezident mu vysvetlil aj postoj Chorvátska a priblížil mu situáciu a vzťahy s Bosnou a Hercegovinou. "Nabral som veľa poznatkov a skúseností," povedal a označil takéto medzištátne návštevy za dôležité.

S premiérom Chorvátska sa Kollár podľa vlastných slov rozprával viac o vzájomných hospodárskych vzťahoch. "Narastá nám vzájomná výmena obchodu. Stále je viac našich turistov v Chorvátsku. Pre mňa je dôležité, aby sme získali turistov z Chorvátska aj do našich Tatier, do našich hôr," povedal a poukázal na štatistiky počtu slovenských dovolenkárov v Chorvátsku.