Slováci chcú platiť kartou, hotovosť sa už nenosí

Bezhotovostné platby Slováci priam milujú. Viac ako polovica platieb u nás prebehne bezkontaktne. A bolo by to oveľa viac, keby sa zákazník ešte stále často nestretával s absenciou platobného terminálu u obchodníkov.

Slováci pri sebe už nechcú nosiť hotovosť a radi platia bezhotovostne. Ukázal to prieskum Mastercard, podľa ktorého u nás až 53% platieb prebehne bezhotovostne. Bolo by to dokonca až 73%, ak by zákazníci v každom piatom obchode nenatrafili na chýbajúci terminál, čo tiež vyplynulo z minuloročného prieskumu spoločnosti Mastercard. Mnoho obchodníkov si však stále neuvedomuje, že Slováci berú bezhotovostné platby ako samozrejmosť a absencia platobného terminálu odrádza od nákupu až 64% z nich.

Je skrátka jasné, že sa tieto rýchle, bezpečné a jednoduché platby tešia veľkej obľube. Doba napreduje a na bezhotovostnú platbu nie je potrebná už ani karta. Stačí nám mobil, náramok či dokonca prsteň, ktorý priložíme k terminálu a zaplatíme.

Platobný prsteň je skutočnou novinkou vo svete platieb. Predstavuje skvelú voľbu najmä v prípade, ak so sebou nechceme nosiť peňaženku alebo mobil. Túto platobnú novinku nie je potrebné nabíjať a hlavne ju nemusíte nikdy hľadať v taške, takže možnosť zaplatiť je doslova vždy po ruke.

Nie vždy máme pri sebe hotovosť

Len v hotovosti – toto sú slová, ktoré nechceme počuť, obzvlášť keď máme pri sebe len platobnú kartu, či zopár drobných. Stále sa nájde veľa podnikov a obchodov, ktoré neprijímajú kartu. V takomto prípade nám neostáva nič iné, ako zaplatiť za nákup v hotovosti, alebo ho nechať v predajni. Čo však spôsobuje veľa nepríjemností a komplikácií a v konečnom dôsledku nás to odrádza od opätovného nákupu.

Niektorí obchodníci akceptujú platbu kartou, ale až od určitej čiastky. Zrejme si neuvedomujú, koľko problémov tým svojim zákazníkom spôsobujú. V takom prípade sme nútení nechať nákup v predajni, alebo si do košíka pridať aj ďalšie veci, ktoré nepotrebujeme. Slováci pritom podľa prieskumu spoločnosti Mastercard radi platia kartou aj drobné nákupy v hodnote 1 eura. Dôvodom je aj to, že majú svoje výdavky vždy pod kontrolou a kedykoľvek si ich môžu spätne skontrolovať.