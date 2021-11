Očkovanie proti covidu: Kým niektorí nemajú ani jednu dávku, státisíce Slovákov dostali už tretiu

Treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu je zaočkovaných 205. 102 osôb. Najviac ich je v Bratislavskom kraji (42.133 osôb).

TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

NCZI eviduje najviac zaočkovaných osôb treťou dávkou vakcíny v Bratislavskom kraji, nasleduje Košický (30.146), Nitriansky (29.851), Prešovský (28.312), Žilinský (23.798), Trnavský (21.309), Trenčiansky (15.026) a Banskobystrický kraj (14.257).

"Národné centrum zdravotníckych informácií do pondelka vydalo 166.906 Digitálnych COVID preukazov EÚ s potvrdením o vakcinácii treťou dávkou," spresnila Sivá.

Od 26. októbra sa spustila registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Nahlasovať sa na ňu môžu aj ľudia nad 18 rokov. Rezort však avizoval, že by chcel, aby tretiu dávku dostali ako prvé najohrozenejšie skupiny. V prípade, ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.